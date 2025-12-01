Συνεχίζονται οι έρευνες για το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα κατά το οποίο ένας 29χρονος παρέσυρε πεζούς, σκοτώνοντας έναν 24χρονο και τραυματίζοντας δύο γυναίκες. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν το όχημα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή, όπου το όριο ταχύτητας είναι μόλις 30 χλμ./ώρα.

Το αλκοτέστ στον οδηγό ήταν αρνητικό, ωστόσο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Οι Αρχές ερεύνησαν εξονυχιστικά το αυτοκίνητο για πιθανή ύπαρξη ναρκωτικών ουσιών. Ο 29χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Η μητέρα του οδηγού ζήτησε δημόσια συγγνώμη για την τραγωδία που προκάλεσε ο γιος της, δηλώνοντας: «Δυστυχώς είναι το παιδί μου… Λυπάμαι, συγγνώμη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είμαστε».

Μαρτυρίες από το σημείο

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε ότι ο 29χρονος φαινόταν ατάραχος μετά το δυστύχημα. «Άκουσα θόρυβο και βγήκα έξω. Ζητούσαν κάποιον να κάνει ΚΑΡΠΑ. Έβαλα το χέρι μου στην καρωτίδα του παλικαριού, αλλά ήταν ήδη νεκρός», ανέφερε η γυναίκα. «Η μητέρα του ήταν δίπλα του σε σοκ… Ήρθε το ΕΚΑΒ μετά από 25 λεπτά».

Σύμφωνα με την ίδια μάρτυρα, όταν διασώστης του ΕΚΑΒ είπε στον 29χρονο «έχεις σκοτώσει άνθρωπο», εκείνος απάντησε «ναι, ε; Με πονάει το αυτί μου». Όπως είπε, ο οδηγός δεν έδειχνε να έχει αντιληφθεί τι είχε συμβεί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 24χρονος, που είχε επιστρέψει από το εξωτερικό για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του, βρισκόταν με τη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του, όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους. Το μπλε ΙΧ παρέσυρε τον νεαρό, σκοτώνοντάς τον ακαριαία, πριν σταματήσει στη σιδερένια περίφραξη πολυκατοικίας.

Η 21χρονη σύντροφός του νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο πόδι. Οι άλλες δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο φαίνεται να κάνει ελιγμό, πιθανόν για να αποφύγει άλλο όχημα, περνά στο αντίθετο ρεύμα, χτυπά σταθμευμένο αυτοκίνητο και στη συνέχεια παρασύρει τους πεζούς που έβγαζαν πράγματα από το πορτ μπαγκάζ του δικού τους οχήματος.

Παρελθόν με τροχαία και ναρκωτικά

Ο 29χρονος είχε εμπλακεί και το 2020 σε σοβαρό τροχαίο, όπου τραυματίστηκε φίλος του 22 ετών. Παράλληλα, είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την οδική του συμπεριφορά.

Τραγικές συμπτώσεις

Το θύμα είχε φτάσει μόλις από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του στην Κέρκυρα. Η νεαρή γυναίκα υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις επόμενες ώρες για την πορεία της υγείας της.

Διαβάστε ακόμα: