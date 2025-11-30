Σοκ έχει προκαλέσει το δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες που σημειώθηκε στη Λούτσα. Το τροχαίο σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ένας 29χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε σταθμευμένα οχήματα.

Στο πίσω μέρος ενός εκ των οχημάτων βρίσκονταν τρία άτομα, ένας 24χρονος, η αδερφή του και η μητέρα του, που μόλις είχαν σταθμεύσει στο σημείο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, ενώ ο θάνατος του 24χρονου ήταν ακαριαίος.

Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη, ενώ του έχουν πάρει δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, με την προανάκριση της Τροχαίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επίσης, ο συλληφθείς, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, φέρεται να ήταν επιρρεπής και το 2020 να είχε προκαλέσει και πάλι τροχαίο ατύχημα με πρόκληση σοβαρών τραυματισμών.

Όπως μεταδίδει το MEGA, o οδηγός του οχήματος συνελήφθη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των αιμοτολογικών εξετάσεων του οδηγού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία

Σε βίντεο διακρίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σ΄ ένα σταθμευμένο ασημί αμάξι και σε μία κολόνα, πριν πέσει με απίστευτη δύναμη στο μαύρο ΙΧ. Ο 24χρονος ο οποίος ήταν στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

«Ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους»

Ο θείος του 24χρονου δήλωσε συγκλονισμένος: «Είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα από το αυτοκίνητο και ήρθε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν η αδερφή μου και εκτός η κόρη της, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτμπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η ανιψιά μου είδε τη μητέρα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», ανέφερε μεταξύ των άλλων.

Ο 29χρονος οδηγός επειδή έχει τραυματιστεί ελαφρά, αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.