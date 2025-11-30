Το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνοντας τη μοιραία στιγμή που το μπλε αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 29χρονο, κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη λεωφόρο Αρτέμιδος, μέσα σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Ήταν έξι λεπτά πριν από τη 1 τα ξημερώματα, όταν η ξέφρενη πορεία του οχήματος ξεκίνησε, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA.

Ο οδηγός, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χάνει τον έλεγχο. Το αυτοκίνητο εκτρέπεται και πέφτει με σφοδρότητα πάνω σε τέσσερις πεζούς που στέκονταν στο πεζοδρόμιο, δίπλα στο σταθμευμένο όχημά τους.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ένας 24χρονος εκσφενδονίζεται και χάνει τη ζωή του ακαριαία. Ο νεαρός σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας, της αδελφής και της συντρόφου του, η οποία επρόκειτο να ορκιστεί την επόμενη ημέρα.

Ο επικίνδυνος ελιγμός πριν το δυστύχημα

Λίγο πριν το μοιραίο, ο 29χρονος οδηγός εκτελεί έναν επικίνδυνο ελιγμό για να αποφύγει όχημα που έβγαινε από στενό, χωρίς να φρενάρει. Χάνει τον έλεγχο, προσκρούει αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, το μπλε όχημα προσκρούει με δύναμη σε δεύτερο αυτοκίνητο, προκαλώντας το θανατηφόρο τροχαίο. Τελικά ακινητοποιείται, καρφωμένο στη μάντρα αυλής σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος είχε επιστρέψει μόλις από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

Σοκαρισμένοι οι συγγενείς

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται και η μητέρα του 29χρονου οδηγού, η οποία δήλωσε: «Δυστυχώς είναι το παιδί μου. Το δικό μας είναι καλά, αλλά το άλλο παιδί πέθανε. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Λυπάμαι».

Ο 29χρονος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο ΚΑΤ και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις.

Αγανάκτηση των κατοίκων

Οι κάτοικοι της περιοχής, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, δηλώνουν σε απόγνωση, καθώς όπως υποστηρίζουν, στη λεωφόρο Αρτέμιδος αναπτύσσονται επικίνδυνες ταχύτητες, ενώ δεν λείπουν και οι παράνομοι αυτοσχέδιοι αγώνες.

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», αναφέρουν κάτοικοι, περιγράφοντας μια κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή πεζών και οδηγών.

Όπως καταγγέλλουν, τις βραδινές ώρες οδηγοί κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, μετατρέποντας τον δρόμο σε πίστα αγώνων, χωρίς καμία αστυνόμευση.

Οι κάτοικοι απευθύνουν έκκληση στις Αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να σταματήσει το φαινόμενο. Τονίζουν ότι πρόκειται για περιοχή όπου κυκλοφορούν ηλικιωμένοι και παιδιά, τα οποία παραμένουν εντελώς απροστάτευτα.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή. (…) Όλα είναι πιτσιρικάδες», λένε χαρακτηριστικά, ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους και παρουσία της Τροχαίας.