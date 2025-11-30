Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο στη Λούτσα. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν 29χρονος οδηγός, κινούμενος με υπερβολική ταχύτητα, έπεσε πάνω στον νεαρό, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του, τη στιγμή που έβγαιναν από το σταθμευμένο αυτοκίνητό τους.

Η 21χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της.

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου, που τραυματίστηκαν ελαφρά, έχουν ήδη πάρει εξιτήριο. Ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά, αποχώρησε από το νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.

Είχε εμπλακεί ξανά σε σοβαρό τροχαίο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος είχε στο παρελθόν εμπλακεί σε άλλο σοβαρό τροχαίο. Τότε, το όχημά του είχε εκτραπεί της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός του και ελαφρά ο ίδιος. Παράλληλα, φέρεται να έχει συλληφθεί και για υπόθεση ναρκωτικών.

Πώς συνέβη το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, ο οδηγός ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια σε δεύτερο, κοντά στο οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδελφή και η σύντροφός του.

Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 00:30, όταν ο 29χρονος οδηγός κινούνταν με το ΙΧ του στον δρόμο από Βραυρώνα προς Ραφήνα, μέσα στην περιοχή της Λούτσας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αφού προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η πορεία του σταμάτησε τελικά πάνω στο όχημα του 24χρονου, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του.

Ο νεαρός και η 22χρονη αδελφή του, η 21χρονη κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο δίπλα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο, όταν ο 29χρονος τους παρέσυρε.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 24χρονος, που έχασε τη ζωή του, είχε μόλις φτάσει στην Ελλάδα από το Βέλγιο, όπου διέμενε, για να παρευρεθεί στην ορκωμοσία της κοπέλας του για το πανεπιστημιακό της πτυχίο. Η ίδια τραυματίστηκε κατά το δυστύχημα, ενώ η γιαγιά του, που κατέβηκε ακούγοντας τον θόρυβο, αντίκρισε τον εγγονό της νεκρό. Η ίδια στο παρελθόν είχε χάσει δύο παιδιά.

Οι τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, σε ΜΕΘ στο ΚΑΤ παραμένει η 21χρονη με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης, ενώ η μητέρα και η αδερφή του αποχωρήσαν με ελαφρά τραύματα.

Σε πίστα αγώνων έχει μετατραπεί η λεωφόρος Αρτέμιδος

Οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν στην κάμερα της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», είναι πλέον σε απόγνωση, γιατί εκτός από το ότι αναπτύσσονται μέσα στον αστικό ιστό μεγάλες ταχύτητες, νεαροί στήνουν μέχρι και παράνομους αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας μέσα στον πιο κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της Λούτσας.

«Κάθε βράδυ γίνεται ο χαμός», λένε κάτοικοι της περιοχής και καταγγέλλουν πως τις βραδινές ώρες στον συγκεκριμένο δρόμο οδηγοί αναπτύσσουν ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενώ στήνουν ακόμα και αυτοσχέδιους αγώνες.

«Γίνονται κόντρες μέσα στο κέντρο. Δεν μπορείς να περπατήσεις ούτε στο πεζοδρόμιο», περιγράφουν.

Οι κάτοικοι κάνουν έκκληση στις αρχές ώστε να βάλουν φρένο στους ασυνείδητους που μετατρέπουν τον κεντρικό δρόμο της Λούτσας σε αγωνιστική πίστα. Όπως λένε, πρόκειται για περιοχή που κυκλοφορούν πολλοί ηλικιωμένοι αλλά και παιδιά που είναι εντελώς απροστάτευτοι.

«Τρέχουν εδώ στην περιοχή και πιο κάτω, όπου ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο δρόμος είναι μικρός, με αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά, και αυτοί τρέχουν. Όλα είναι πιτσιρικάδες», ανέφερε μία κάτοικος, προσθέτοντας: «Ποιοι δίνουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά τους και τα κάνουν αυτά;».

«Οι δρόμοι είναι πίστες»

Είναι σαφές πως το χθεσινό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον 24χρονο, δεν ήταν τυχαίο.

Μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα», κάτοικος τόνισε ότι έχει δει τον 29χρονο να κινείται στην περιοχή εδώ και καιρό και μάλιστα να αναπτύσσει με μεγάλη ταχύτητα κάθε φορά.

«Τον βλέπω στην περιοχή πολύ καιρό. Το αυτοκίνητο το βλέπω να κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Οι δρόμοι είναι κυριολεκτικά πίστες. Έχω απευθυνθεί στις αρχές για την κατάσταση, έχω μιλήσει και με το Τμήμα Σπάτων, αλλά δεν είχα καμία απάντηση. Όταν το επισκέφθηκα, μου είπαν “εντάξει, τι να κάνουμε;”», είπε.