Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν – εκ των οποίων 11 σοβαρά – σε 530 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο στην Αττική.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των δυστυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και οι παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς.
Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε, σε πολλές περιπτώσεις, στη σοβαρότητα των τραυματισμών, επισημαίνει η Τροχαία.
Χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε έναν μήνα
Την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 35.627 παραβάσεις, από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ειδικότερα, καταγράφηκαν:
• 1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 46 σε βαθμό πλημμελήματος.
• 2.609 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.
• 303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
• 603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
• 1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
• 1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.
• 41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.
Η Τροχαία τονίζει ότι οι δράσεις ελέγχου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.