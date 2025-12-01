Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 610 τραυματίστηκαν – εκ των οποίων 11 σοβαρά – σε 530 τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο στην Αττική.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, τα κυριότερα αίτια των δυστυχημάτων ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και οι παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς.

Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων συνέβαλε, σε πολλές περιπτώσεις, στη σοβαρότητα των τραυματισμών, επισημαίνει η Τροχαία.

Χιλιάδες παραβάσεις μέσα σε έναν μήνα

Την ίδια περίοδο, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 35.627 παραβάσεις, από τις οποίες 218 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ειδικότερα, καταγράφηκαν:

• 1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, εκ των οποίων 46 σε βαθμό πλημμελήματος.

• 2.609 παραβάσεις για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

• 303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

• 603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

• 1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

• 1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους.

• 41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Η Τροχαία τονίζει ότι οι δράσεις ελέγχου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική.