Τους δύο μονομάχους που θα διεκδικήσουν την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για την επόμενη τετραετία διασταυρώνοντας τα ξίφη τους ανέδειξαν χθες με την ψήφο τους οι δικηγόροι

Στον β΄ γύρο των εκλογών στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που θα γίνουν 7 και 8 Δεκεμβρίου το “τιμόνι” του ΔΣΑ θα διεκδικήσουν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος που έλαβε ποσοστό 22,49% ( 3.015 σταυρούς) και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος που έλαβε ποσοστό 18,84% (2.526 σταυρούς).

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα (100% των καταμετρημένων) η σειρά κατάταξης σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης, εκτός των κ.κ. Αναστασόπουλου και Κουτσόλαμπρου, έχει ως εξής:

-Μιχάλης Καλαντζόπουλος με 15,42% (2.067 σταυρούς)

-Αθανάσιος Καμπαγιάννης με 14,59% (1.956)

– Αλέξανδρος Μαντζούτσος με 13,44% (1.801)

-Θωμάς Καμενόπουλος με 7,46% (1.000)

-Αντώνης Αντανασιώτης με 4,23% (567)

-Θέμης Σοφός με 3,53% (473).

Ο κ. Κουτσόλαμπρος σε δήλωσή του αναφέρει:

«Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Με τη δύναμή σας περάσαμε στον τελικό γύρο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μπορεί και πρέπει να είναι ζωντανός, διεκδικητικός και ουσιαστικός.

Η συμμετοχή σας απέδειξε ότι υπάρχει θέληση για έναν Σύλλογο πραγματικά ανεξάρτητο, που στέκεται δίπλα στους δικηγόρους και τη Δικαιοσύνη, μακριά από εξουσίες και κομματικές εξαρτήσεις. Δώσαμε έναν αγώνα χωρίς υψηλές δαπάνες, χωρίς αφίσες, μαζικά τηλεφωνήματα ή μηνύματα στα κινητά· έναν αγώνα που οι δικηγόροι επιδοκίμασαν. Αυτό το ήθος μας χαρακτήρισε και θα μας χαρακτηρίζει σε κάθε μας βήμα.

Τώρα είναι η στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά με διαφάνεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Την επόμενη Κυριακή δεν ψηφίζουμε απλώς· επιλέγουμε το μέλλον του Συλλόγου μας. Επιλέγουμε έναν ΔΣΑ που εξελίσσεται, υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μελών του και παραμένει ανεξάρτητος, δυναμικός και παρεμβατικός απέναντι στις προκλήσεις.

Η απόφαση είναι στα χέρια όλων μας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε τον ΔΣΑ ισχυρό, μαχητικό και πρωταγωνιστή. Για το παρόν. Για το μέλλον. Για όλους».

Με το βλέμμα στραμμένο στο δεύτερο γύρο βρίσκονται και οι δικηγόροι σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά επί 2.443 εγγεγραμμένων πρώτος με ποσοστό 48,38% (657 σταυροί) ο Ηλίας Κλάπας και δεύτερος ο Πολυχρόνης Περιβολάρης με ποσοστό 24,37 (331 σταυροί).

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επί 6.747 δικηγόρων πρώτος ο Δημήτρης Φιλοκαλιώτης με ποσοστό 30,91% (200 σταυροί) και δεύτερη η Μαρία Πρωτοπαπαδάκη με ποσοστό 17,62% (114 σταυροί).