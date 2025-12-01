Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές των Α.Ε.Ι. της χώρας, οι οποίοι έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), ότι από τη Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14.00 μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2025-2026.

Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση μετακίνησης προς ένα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου Α.Ε.Ι. προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας,

Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής,

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει του υποδείγματος Europass CV,

Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο Α.Ε.Ι.

Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά δύνανται να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση τους αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών)

Η αίτηση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ φοιτητική Ταυτότητα, Εύδοξος κτλ) του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στις συνημμένες Υπουργικές Αποφάσεις.

1. Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) εδώ

2. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48880/Ζ1/ 2-5-2023 (Β’ 2904) κοινής απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών/τριών μεταξύ προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)» εδώ