Μαθητής από την Αθήνα κατέληξε στο νοσοκομείο του Ηρακλείου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κρήτη.

Η εκδρομή, που ξεκίνησε με χαρά και διασκέδαση, είχε απρόσμενη κατάληξη όταν ο 17χρονος μαθητής ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν άντεξε την ποσότητα αλκοόλ που κατανάλωσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, την ώρα που ο μαθητής δειπνούσε με τους συμμαθητές του σε κεντρικό εστιατόριο της πόλης. Παρά την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους, φαίνεται πως του σερβιρίστηκε ποτό εντός του καταστήματος.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, ο 17χρονος έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Για το συμβάν συνελήφθησαν τρία άτομα, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Παρόμοιο περιστατικό στην Πάτρα

Την ίδια ώρα, στην Πάτρα, σε αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν 15χρονες μαθήτριες να καταναλώνουν αλκοόλ σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Οι αρχές προχώρησαν σε ελέγχους και υπενθύμισαν ότι η πώληση ποτών σε ανηλίκους απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία.

Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι καταστημάτων εξακολουθούν να σερβίρουν ποτά σε ανήλικους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Όπως ανέφεραν οι ίδιες οι μαθήτριες, «Δεν μας ζητάνε ποτέ ταυτότητες».