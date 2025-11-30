Η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου τίμησε με συγκινητικά λόγια τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την ονομαστική εορτή του πρώην πρωθυπουργού.

Η χήρα του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της, αλλά και την πολιτική ιστορία της χώρας. Με λόγια γεμάτα νοσταλγία και αγάπη, μίλησε για τον Ανδρέα Παπανδρέου ως έναν άνθρωπο που εξακολουθεί να ζει στη μνήμη και στις καρδιές όσων τον γνώρισαν και τον πίστεψαν.

«Θά σέ γιορτάζουμε πάντα για αυτό πού ήσουν καί θά είσαι στην καρδιά μας, ο γλυκός άνθρωπος, ο υπέροχος σύντροφος, ο δικός μου και δικός μας Ανδρέας. Με νοσταλγία για όσα έκανες για την Ελλάδα και το λαό και προσωπικά για τίς μοναδικές στιγμές πού μου χάρισες. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους!»

Η ανάρτηση της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου προκάλεσε πλήθος σχολίων και αναδημοσιεύσεων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τη δική τους συγκίνηση και να αναπολούν την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας.