Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Κατοικίες και οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές σε εννέα διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου. Ο ίδιος καταδίκασε την «προσπάθεια των Ρώσων να τρομοκρατήσουν τον άμαχο πληθυσμό».

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τκατσένκο λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο βρίσκεται και ένα 13χρονο παιδί.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Μικόλα Καλάσνικ γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν από την «εχθρική επίθεση με drones και πυραύλους» στο προάστιο Μπροβαρί, ανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας.