Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου κατέθεσε έφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Οι συνήγοροι υπεράσπισης του πρώην προέδρου της Βραζιλίας ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι ο Μπολσονάρου εξάντλησε όλα τα ένδικα μέσα που είχε στη διάθεσή του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είχε απορρίψει προηγούμενη έφεση στις αρχές Νοεμβρίου, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πλέον δυνατότητα προσφυγής. Η νομική ομάδα του Μπολσονάρου αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματα υπεράσπισής του.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος άρχισε την Τρίτη να εκτίει την ποινή του στο αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια. Μέχρι τότε βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου.

Η κράτησή του μετατράπηκε σε προφυλάκιση όταν κρίθηκε «ύποπτος φυγής», μετά την απόπειρα να καταστρέψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης με συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. Οι δικηγόροι του υποστήριξαν ότι το περιστατικό οφείλεται σε «ψυχική σύγχυση» λόγω φαρμακευτικής αγωγής, επιχείρημα που απορρίφθηκε από το Δικαστήριο.

Η υπόθεση της συνωμοσίας

Τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρου κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε συνωμοσία με υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, με στόχο την «αυταρχική παραμονή του στην εξουσία» μετά τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το σχέδιο περιλάμβανε ακόμη και απόπειρα δολοφονίας του Λούλα, όμως δεν προχώρησε καθώς ο Μπολσονάρου δεν εξασφάλισε τη στήριξη της στρατιωτικής ηγεσίας. Πέντε από τους πρώην συνεργάτες του, ανάμεσά τους στρατηγοί και πρώην υπουργοί, ξεκίνησαν επίσης να εκτίουν ποινές κάθειρξης από 19 έως 26 ετών.

Αντιδράσεις και διεθνείς διαστάσεις

Ο πρόεδρος Λούλα δήλωσε ότι η Βραζιλία έδωσε ένα «μάθημα δημοκρατίας», τονίζοντας πως «για πρώτη φορά στα 500 χρόνια της Ιστορίας αυτής της χώρας, κάποιος φυλακίζεται για απόπειρα πραξικοπήματος».

Η δίκη του Μπολσονάρου προκάλεσε ένταση στις σχέσεις Βραζιλίας – Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς ο ακροδεξιός πρώην πρόεδρος υπήρξε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επικαλούμενος «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του Μπολσονάρου, επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς σε βραζιλιάνικα προϊόντα, τους οποίους μείωσε μετά τη συνάντησή του με τον Λούλα τον Οκτώβριο.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είναι ο τέταρτος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας που οδηγείται στη φυλακή μετά το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας (1964–1985).