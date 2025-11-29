Μια μητέρα από το Τέξας περιέγραψε τη συγκλονιστική στιγμή που βρήκε το σώμα του νεκρού γιου της εκτίθετο δημόσια σε ανατομική έκθεση στο Λας Βέγκας. Η 54χρονη Κιμ Έρικ υποστηρίζει ότι ένα από τα ταριχευμένα σώματα, με τίτλο «The Thinker», στην έκθεση Real Bodies στο ξενοδοχείο Horseshoe, ήταν του 23χρονου γιου της, Κρις Τοντ Έρικ, ο οποίος είχε πεθάνει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το 2012.

Η Έρικ μίλησε για τον ανείπωτο πόνο όταν είδε φωτογραφίες του εκθέματος, λέγοντας: «Ήξερα ότι ήταν εκείνος. Ήταν απίστευτα οδυνηρό να το αντικρίσω. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω πώς μας συγκλόνισε. Κοίταζα το γδαρμένο, ακρωτηριασμένο σώμα του παιδιού μου. Είναι σπαρακτικό.»

Ο Κρις βρέθηκε νεκρός στο σπίτι της γιαγιάς του στο Μίντλοθιαν του Τέξας, στις 10 Νοεμβρίου 2012. Η αστυνομία ενημέρωσε αρχικά τη μητέρα του ότι υπέστη δύο καρδιακές προσβολές λόγω καρδιοπάθειας και πέθανε στον ύπνο του.

Δύο ημέρες αργότερα, η Έρικ είδε το σώμα του σε τοπικό γραφείο τελετών, προτού ο πατέρας και η γιαγιά του κανονίσουν την αποτέφρωση. Η ίδια έλαβε αργότερα μόνο ένα μενταγιόν με μικρή ποσότητα στάχτης.

Αμφισβητώντας την επίσημη εκδοχή, ζήτησε φωτογραφίες από τον τόπο του θανάτου, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, έδειχναν μώλωπες, εκδορές, σημάδια περιορισμού και ίχνη κυανίου στα χείλη του. Εργαστηριακές εξετάσεις εντόπισαν θανατηφόρα επίπεδα κυανίου και η αιτία θανάτου άλλαξε σε δηλητηρίαση από κυάνιο.

Παρά την έρευνα για ανθρωποκτονία που διεξήχθη το 2014 από το σώμα ενόρκων της κομητείας Έλις, δεν ασκήθηκαν διώξεις και ο θάνατος τελικά καταγράφηκε ως αυτοκτονία με αδιευκρίνιστο τρόπο.

Η ανακάλυψη στην έκθεση και οι νέες απαιτήσεις

Χρόνια αργότερα, ερευνώντας ένα χαρακτηριστικό κάταγμα στο κρανίο του γιου της, η Έρικ εντόπισε φωτογραφίες του εκθέματος «The Thinker» στην έκθεση Real Bodies. Υποστηρίζει ότι το ταριχευμένο σώμα έφερε το ίδιο κάταγμα στη δεξιά κροταφική περιοχή και άλλα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, ενώ η περιοχή του ώμου, όπου ο Κρις είχε τατουάζ, φαινόταν ξυρισμένη — κάτι που, όπως ισχυρίζεται, έγινε σκόπιμα για να αποκρυφθεί η ταυτότητα.

Η Έρικ ξεκίνησε εκστρατεία για τη διενέργεια εξέτασης DNA στο έκθεμα, ωστόσο οι διοργανωτές της Real Bodies απάντησαν ότι το σώμα είχε αποκτηθεί νόμιμα από την Κίνα, εκτίθεται εδώ και πάνω από 20 χρόνια και δεν σχετίζεται με τον γιο της.

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών της, το συγκεκριμένο έκθεμα αποσύρθηκε από την έκθεση του Λας Βέγκας και, σύμφωνα με την ίδια, μεταφέρθηκε στο Τενεσί, όπου χάθηκαν τα ίχνη του.

Η Έρικ παραμένει αμετακίνητη στην αναζήτηση απαντήσεων, δηλώνοντας: «Ο Κρις δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ στη ζωή, και δεν θέλω να εγκαταλειφθεί ούτε στον θάνατο.» Ζητά επίσης τη διενέργεια DNA ελέγχων σε 300 σωρούς αγνώστων ανθρώπινων λειψάνων που βρέθηκαν στην έρημο της Νεβάδα, σε περίπτωση που εντοπιστούν ίχνη πλαστινοποίησης.

Οι διοργανωτές της Real Bodies επιμένουν ότι δεν υπάρχει «καμία πραγματική βάση» για τους ισχυρισμούς και εκφράζουν τη συμπάθειά τους προς την οικογένεια. Η Αστυνομία του Μίντλοθιαν επιβεβαίωσε ότι επανειλημμένες έρευνες δεν εντόπισαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Ύστερα από 13 χρόνια πόνου και έρευνας, η Έρικ δηλώνει αποφασισμένη: «Δεν θέλω καμία άλλη οικογένεια να περάσει όσα περάσαμε εμείς.»

