Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πραγματοποιώντας το πρώτο του αποστολικό ταξίδι μετά την εκλογή του. Η επίσκεψη έχει ιστορικό και υψηλό συμβολισμό, καθώς συνδέεται με την ενότητα του χριστιανικού κόσμου και την προώθηση της ειρήνης σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων.

Τον Πάπα υποδέχθηκε στην είσοδο του πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι άναψαν μαζί κερί και προσκύνησαν την ιερή εικόνα, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε Δοξολογία στον ναό. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Ακολούθως, ο Πατριάρχης και ο Πάπας μετέβησαν στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου, όπου προγραμματίστηκε η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των ιεραρχών και των μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο ηγέτες αποσυρθούν για κατ’ ιδίαν συνάντηση στο πατριαρχικό γραφείο.

