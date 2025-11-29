Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται σήμερα το επίκεντρο της θρησκευτικής και διπλωματικής κοινότητας, καθώς πραγματοποιείται η ιστορική επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Στην Αίθουσα του Θρόνου θα υπογραφεί η Κοινή Δήλωση, σε μια ιστορική στιγμή συνεργασίας και διαλόγου μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, παρουσία εκπροσώπων των Εκκλησιών και διπλωματικών αρχών. Μετά την υπογραφή, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών και η κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο προκαθημένων στο πατριαρχικό γραφείο.

Στο μεταξύ, στον εξωτερικό χώρο του Πατριαρχείου παρατηρείται έντονη κινητικότητα, με υψηλούς καλεσμένους να περιμένουν για να εισέλθουν, παρά τη βροχή.

Ανάμεσά τους ένας από τους καλύτερους P.R. men ο Γιώργος Ντάβλας, ο εφοπλιστής Θανάσης Μαρτίνος, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο επικοινωνιολόγος και δημοσιογράφος Σωτήρης Τζούμας, η βουλευτής Ζωή Ράπτη και ο επιχειρηματίας Άρης Δημήτρης Μυλωνάς. Η ατμόσφαιρα είναι φορτισμένη με σεβασμό και αγωνία, καθώς όλοι περιμένουν να γίνουν μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής.

Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο αναμένεται να μείνει αξέχαστη, όχι μόνο για την πνευματική σημασία της, αλλά και για τη σύμπραξη θρησκευτικών και κοινωνικών παραγόντων που επιβεβαιώνει τον ρόλο της Κωνσταντινούπολης ως γέφυρα πολιτισμών και θρησκειών.

Δείτε τις αποκλειστικές εικόνες: