Η Toyota αποκάλυψε ένα απλό, παντός εδάφους φορτηγό 4×4, το οποίο, όπως λέει, δεν θα τελειώσει ποτέ – επίτηδες.

Το IMV Origin είναι ένα όχημα, έτοιμο για χρήση εκτός δρόμου όχημα, το οποίο η Toyota έχει σχεδιάσει ειδικά για αγροτικά χωριά σε απομακρυσμένες περιοχές της Αφρικής, όπου το έδαφος είναι δύσκολο, η πρόσβαση σε ανταλλακτικά εξαιρετικά δύσκολη και οι δημόσιες συγκοινωνίες ανύπαρκτες.

Εξοπλισμένο με μόνο ένα κάθισμα χωρίς πόρτες ή παράθυρα και με εντελώς γυμνό πλαίσιο, το IMV Origin θα κατασκευάζεται σε επίπεδο ολοκλήρωσης 70% από την Toyota και στη συνέχεια θα αποστέλλεται ως κιτ – όπως οι συσκευασίες των αλυσίδων επίπλων – για να ολοκληρώσει ο ιδιοκτήτης την κατασκευή ή, όπως λέει η Toyota, να «συνδημιουργήσει».