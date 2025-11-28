Λόγω συσσώρευσης υδάτων υπάρχει σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας επί της Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Κ.Π.Ι.Σ. Νιάρχος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σαρώνουν λόγω της κακοκαιρίας Adel, από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (28/11) την Αττική με ισχυρές καταιγίδες και βροχές με χαλάζι.

Λίγο πριν τις 09:00 το πρωί της Παρασκευής η ΕΜΥ με νέο έκτακτο δελτίο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τη επέλαση της μεγάλης κακοκαιρίας υπογραμμίζοντας ότι η κακοκαιρία στην Αττική θα κρατήσει μέχρι το μεσημέρι.