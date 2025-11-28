Άλμα 10,73 δις. ευρώ αναμένεται να καταγράψουν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια τα έσοδα από φόρους τα οποία θα αγγίξουν τα 82 δις. ευρώ το 2029.

Σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2026–2029 τα φορολογικά έσοδα από 71,146 δις. ευρώ το 2025 θα ανέλθουν σε 73,645 δισ. το 2026, σε 75,463 δισ. το 2027, σε 78,881 δισ. το 2028 και σε 81,880 δισ. ευρώ το 2029.

Αυτό σημαίνει ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρά το πακέτο των φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων που ήδη ξεδιπλώνεται θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους 10,7 δισ. ευρώ. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση των εισοδημάτων, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων αλλά και στον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τη μείωση της φοροδιαφυγής και τον τουρισμό που φουσκώνουν τα έσοδα από ΦΠΑ.

Ο χάρτης των φόρων

Σύμφωνα με στοιχεία για την περίοδο 2026–2029 προκύπτουν τα εξής:

1. Φόρος εισοδήματος. Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος από 26,8 δισ. ευρώ το 2025 εκτινάσσονται σε 32,7 δισ. το 2029. Η αύξηση κατά 6 δις. ευρώ οφείλεται στη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας και στη βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ανεβαίνει από 15,889 δισ. το 2024 σε 18,599 δισ. ευρώ το 2029, σημειώνοντας άνοδο 17%. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων αυξάνεται από 7,9 δισ. το 2025 σε 11,2 δισ. ευρώ το 2029, καταγράφοντας «άλμα» 41,7%, ενδεικτικό της ενισχυμένης κερδοφορίας.

2. ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης παραμένουν οι ισχυρότερες πηγές φορολογικών εσόδων, ανεβαίνοντας από 39,214 δισ. το 2025 σε 43,6 δισ. ευρώ το 2029. Μόνο ο ΦΠΑ φτάνει από 27,625 δισ. σε 31,4 δισ. ευρώ. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης κινούνται σταθερά μεταξύ 7,4 και 7,6 δισ. ευρώ ετησίως.

3. Φόροι ακινήτων. Οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας εμφανίζουν ήπια πτώση: από 2,41 δισ. το 2025 σε 2,26 δισ. ευρώ το 2029. Η μείωση αυτή αντανακλά τις παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ με την κατάργηση του φόρου για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Οι παρεμβάσεις

Οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις (μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης) συνολικά θα εκτιναχθούν από 5,94 δισ. ευρώ το 2026 στα 10,1 δισ. ευρώ το 2029. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα η οποία ενεργοποιείταιTi από την 1η Ιανουαρίου 2026 φέρνοντας φοροελαφρύνσεις σε όσους έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ με περισσότερο κερδισμένους τους φορολογούμενους με παιδιά, έχοντες μεσαία εισοδήματα και νέους έως 30 ετών.