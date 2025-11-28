Η Tesla αντιμετωπίζει πιέσεις στις πωλήσεις της στις τρεις μεγαλύτερες αγορές αυτοκινήτων στον κόσμο: την Ευρώπη, την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πωλήσεις της κατασκευάστριας ηλεκτρικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 48,5% σε όλη την Ευρώπη τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις οχημάτων της Tesla αναμένεται να μειωθούν κατά 7% φέτος, σύμφωνα με το Visible Alpha, μετά από πτώση 1% το 2024.