Tο Madwalk επέστρεψε για μία ακόμη χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, με επώνυμα πρόσωπα να δίνουν το «παρών». Ανάμεσα σε αυτούς οι Evagelia, Χριστίνα Μπόμπα, Zaf, Αθηνά Οικονομάκου, Ρία Ελληνίδου, Ιωάννα Παλιοσπύρου και Γαία Μερκούρη.

Ο θεσμός που συνδυάζει μουσική και μόδα φιλοξένησε Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, αλλά και πρωτότυπα performances. Την εκδήλωση παρουσίασε και φέτος η Βίκυ Καγιά. Στο closing act, η Loreen, η δύο φορές νικήτρια της Eurovision, έκανε μια μοναδική εμφάνιση.

Συμμετείχαν οι σχεδιαστές: Celia Kritharioti, Deux Hommes, Maison Faliakos, Melisa Minca, Apostolos Mitropoulos by ΔΕΗ, Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, Dimitris Petrou by Three Cents, Sotiris Georgiou by Colgate, Vrettos Vrettakos, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, New Designers Lab και τα brands: 5226 by Celia Kritharioti, About You, adidas, Bodytalk, Greatness Athens, Pink Woman.

Δείτε φωτογραφίες του Παναγιώτη Κουφαλέξη Evangelia Ρία Ελληνίδου Αθηνά Οικονομάκου Ιωάννα Παλιοσπύρου