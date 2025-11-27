Κακοκαιρία πλήττει την κεντρική Κέρκυρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Δήμου. Η νύχτα αναμένεται δύσκολη, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν υπερχειλίσει ρέματα, ενώ άλλα βρίσκονται στο όριο. Κατολισθήσεις τοιχίων έχουν σημειωθεί στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και Δασιά, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Ποταμό, όπου οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καθώς και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται συνεχώς κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια, αλλά και για κοπές δέντρων που έχουν πέσει.

Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντές, μεταξύ των οποίων μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται.

Από το πρωί, κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στο νησί για ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κακοκαιρία προκάλεσε και την ακύρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς η αίθουσα πλημμύρισε από νερά που εισχώρησαν από την οροφή. Παράλληλα, αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά αύριο στην κεντρική και νότια Κέρκυρα.

Υπερχείλιση ποταμού στον Ποταμό Κέρκυρας

Στην περιοχή Ποταμός, λίγο έξω από την πόλη της Κέρκυρας, το ύψος του νερού έχει φτάσει στα όρια του δρόμου, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους.

Η έντονη βροχόπτωση διάρκειας περίπου 40 λεπτών προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς φερτά υλικά, καλάμια και σκουπίδια σχεδόν έφραξαν τα ανοίγματα της γέφυρας που συνδέει το προάστιο με τον κεντρικό δρόμο.

Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι ακόμη και μια μικρή νέα βροχή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες πλημμύρες σε σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για τη στατικότητά της. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες και ένα σκαπτικό μηχάνημα, το οποίο όμως δυσκολεύεται να επιχειρήσει λόγω των συνθηκών.