Ο πρώην πρόεδρος του Περού Μαρτίν Βισκάρα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δωροληψία την περίοδο που υπηρετούσε ως περιφερειάρχης της Μοκέγουα, στη νότια χώρα, στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο Βισκάρα, που διετέλεσε αρχηγός του κράτους από το 2018 έως το 2020 και είχε δεσμευθεί να πατάξει τη διαφθορά, κρίθηκε ένοχος ότι έλαβε περίπου 640.000 δολάρια (550.000 ευρώ) από κατασκευαστικές εταιρείες, σε αντάλλαγμα για την ανάθεση δημοσίων έργων στη Μοκέγουα την περίοδο 2011-2014.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο 62χρονος πολιτικός παρέμεινε ψύχραιμος, αρνούμενος κάθε κατηγορία και υποστηρίζοντας πως είναι θύμα πολιτικής δίωξης. Είχε προφυλακιστεί τον Αύγουστο για 22 ημέρες, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος φυγής, όμως τον Σεπτέμβριο εφετείο διέταξε την αποφυλάκισή του ενόψει της δίκης, που ξεκίνησε έναν μήνα αργότερα.

Σειρά πρώην προέδρων στη φυλακή

Ο Μαρτίν Βισκάρα είναι ο πέμπτος πρώην πρόεδρος του Περού που οδηγείται στη φυλακή, μετά τους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), Αλεχάντρο Τολέδο (2001-2006), Ογιάντα Ουμάλα (2011-2016) και Πέδρο Καστίγιο (2021-2022).

Την ίδια ώρα, ο μεγαλύτερος αδελφός του, Μάριο Βισκάρα, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία του Περού στις εκλογές του Απριλίου.