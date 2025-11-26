Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι στρατιώτες του σκότωσαν πέντε Παλαιστίνιους μαχητές, οι οποίοι «πιθανόν» βγήκαν από υπόγεια σήραγγα στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξάγονταν από στρατιώτες στον τομέα της Ράφα, εντοπίστηκαν και εξοντώθηκαν πέντε οπλισμένοι τρομοκράτες (…) Επρόκειτο πιθανόν για τρομοκράτες που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα τρομοκρατικής οργάνωσης στην ανατολική Ράφα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, έως και 200 μαχητές της Χαμάς εκτιμάται ότι παραμένουν παγιδευμένοι σε υπόγειες σήραγγες στη Ράφα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου αναδιατάχθηκαν ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

Διαπραγματεύσεις στο Κάιρο και ανθρωπιστικές εξελίξεις

Αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλίλ αλ Χάγια, συζήτησε την Κυριακή στο Κάιρο με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Χασάν Ρασάντ για την τύχη των μαχητών στη Ράφα, με τους οποίους οι επικοινωνίες έχουν «διακοπεί», όπως ανέφερε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε έναν άνδρα που πέρασε την «κίτρινη γραμμή», την οριοθετική γραμμή της περιοχής όπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα.

Παράδοση σορού και όροι της εκεχειρίας

Παράλληλα, η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ παρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό σορό που εκτιμάται ότι ανήκει σε έναν από τους τρεις τελευταίους ομήρους που είχαν απομείνει στη Λωρίδα της Γάζας. Το λείψανο παραδόθηκε στον ισραηλινό στρατό και μεταφέρθηκε στο Ισραήλ για αναγνώριση στο εθνικό ινστιτούτο ιατροδικαστικής.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της υποχρεούνται να παραδώσουν στο Ισραήλ τα πτώματα των τριών τελευταίων ομήρων —δύο Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει επιφέρει σχετική ηρεμία, χωρίς ωστόσο να σταματήσει πλήρως η βία. Τα δύο μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, τουλάχιστον 339 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.