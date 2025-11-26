Ισχυρή καταιγίδα σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Μεταξύ των περιοχών που επηρεάζονται από τις βροχωπτώσεις είναι η Ηλιούπολη, η Παλλήνη, το Μαρκόπουλο και το Κορωπί.Παράλληλα, από τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/11) βροχές και σριοχές τποραδικές καταιγίδες σημειώνονται σε διάφορες πεης χώρας, με έντονη δραστηριότητα κυρίως στην Κέρκυρα και την Ήπειρο.

Στην έλευση της κακοκαιρίας «Adel» αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι «αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κολυδά:

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ADEL

το κύμα κακοκαιρίας #Adel αύριο Πέμπτη θα βρίσκεται πολύ κοντά στη Δυτική Ελλάδα κινούμενο αργά ανατολικά τροφοδοτώντας με υγρασία και έντονα φαινόμενα τις ευπαθείς περιοχές σε Ν-ΝΔ ρεύμα . Εκτός από τα δυτικά θα επηρεαστεί η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη -περισσότερο την Παρασκευή – όπου το σύστημα θα μετακινθεί ανατολικότερα.

Στη δορυφορική η έντονη καταιγίδα Στην Αιτωλοακαρνανία που η κορυφή του νέφους έχει ξεπεράσει το ύψος των 11 χιλιομέτρων . Το ισχυρό καταιγιδοφόρο κύταρρο εντοπίζεται ως περιοχή όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης. Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (“overshooting tops”). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα.

Υψηλά τα επίπεδα βροχών σήμερα στα δυτικά , αλλά οχι στα επίπεδα των προηγουμένων ημερών . Χαρακτηριστική περίπτωση τα Πράμαντα Ιωαννίνων που έχουν σήμερα περί τα 80mm ως τώρα , ενω την περασμένη Παρασκευή σημειώθηκε το “αστρονομικό” ποσό των την 256 mm.

Ποιες περιοχές και πότε θα πληγούν από την κακοκαιρία

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα, Τέταρτη 26 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Την Επιτροπή συγκάλεσε σήμερα ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Τετάρτη θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη κακοκαιρία προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα, τη Λακωνία, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

3) Την Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και πιθανόν στα Δωδεκάνησα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Που έχει κίνηση στους δρόμους

Δείτε εδώ live την κίνησ στους δρόμους

Σύμφωνα με την Τροχαία, κίνηση υπάρχει:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισού (κάθοδος)

Αλεξάνδρας

Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα προς Ηλιούπολη)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Καλλιρρόης

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Πανεπιστημίου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λ. Βουλιαγμένης

Λιμάνι Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό.

Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται:

Προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά,

10΄-15΄στην έξοδο για Φυλής,

10΄-15΄στην έξοδο για Δημοκρατίας.

Προς Αλίμου-Καρέα.

Νωρίτερα, σχηματίστηκαν ουρές σε πολλές στάσεις λεωφορείων στο Λεκανοπέδιο, λόγω της έκτακτης στάσης εργασίας σε μετρό και τραμ, ως αντίδραση στο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στον Πειραιά.