Η οδός Ερμού στην Αθήνα ανέβηκε στη 15η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των πιο ακριβών εμπορικών δρόμων, από την 16η που κατείχε πέρυσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Cushman & Wakefield.

Τα ενοίκια στην ιστορική εμπορική οδό αυξήθηκαν κατά 7% το 2025, φτάνοντας τα 310 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το μήνα, ή 3.720 ευρώ ετησίως. Η άνοδος αποδίδεται στην αύξηση του τουρισμού, στις επενδύσεις και στην παρουσία διεθνών εμπορικών σημάτων.

Η Νίκη Συμπούρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Cushman & Wakefield Proprius, τόνισε ότι η Ερμού: «παραμένει το πιο δυναμικό σημείο συνάντησης για τη μόδα, το εμπόριο και την αστική ζωή», προσθέτοντας πως η αυξανόμενη κίνηση και οι επενδύσεις ενισχύουν την εμπορική αξία και την εικόνα του δρόμου.

Στην κατάταξη, πάνω από την Ερμού βρίσκεται η Kaufinger/Neuhauser του Μονάχου με 3.840 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, ενώ η Passeig de Gracia της Βαρκελώνης ακολουθεί με 3.420 ευρώ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η New Bond Street του Λονδίνου ανακηρύχθηκε για πρώτη φορά η πιο ακριβή εμπορική οδός, με ενοίκια που αυξήθηκαν κατά 22% στα 20.482 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, ξεπερνώντας τη Via Montenapoleone του Μιλάνου και την Upper Fifth Avenue της Νέας Υόρκης.