Η συμμετοχή των πολιτών στο πρόγραμμα North Evia Pass 2025 ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς 81.651 αιτήσεις υποβλήθηκαν οριστικά για την οικονομική ενίσχυση επίσκεψης στη Βόρεια Εύβοια. Συνολικά κατατέθηκαν 85.804 αιτήσεις, αριθμός που καταδεικνύει ότι η διαδικασία ήταν εύκολη, γρήγορη και ιδιαίτερα προσιτή για το κοινό.

Οι φάσεις του προγράμματος

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση σε δύο περιόδους:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026

Η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων επέλεξε τη Φάση 2, με τις περισσότερες αιτήσεις να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Οι τελικοί δικαιούχοι

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία προέκυψαν 5.566 δικαιούχοι. Η κατανομή έχει ως εξής:

Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού: 2.783 δικαιούχοι άυλης κάρτας των 150 €

(1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2)

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: 2.783 δικαιούχοι άυλης κάρτας των 150 €

(1.392 για τη Φάση 1 και 1.391 για τη Φάση 2)

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν τη θέση της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Έκδοση ψηφιακών καρτών

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Φάση 1 εκδόθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2025, με ενημέρωση των δικαιούχων μέσω email και SMS.

Οι κάρτες της Φάσης 2 θα εκδοθούν λίγο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου (Σεπτέμβριος 2026 – Νοέμβριος 2026).