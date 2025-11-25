Ο βοηθός του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στην αμερικανική ειρηνευτική συμφωνία «εντελώς μη εποικοδομητική», μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μόσχα τη Δευτέρα (24/11).

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με μια πρώτη ματιά, είναι εντελώς μη εποικοδομητικό και δεν μπορεί να λειτουργήσει για εμάς», δήλωσε ο Ουσάκοφ, σύμφωνα με το BBC. Η εν λόγω πρόταση τροποποιεί κρίσιμα σημεία της αμερικανικής συμφωνίας, όπως τους περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και την έκταση πιθανών εδαφικών παραχωρήσεων.

«Δεν γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε πως η Ρωσία δεν έχει ακόμη λάβει την αναθεωρημένη εκδοχή του αμερικανικού κειμένου, το οποίο μειώθηκε από 28 σε 19 σημεία.

Όταν ρωτήθηκε αν το Κρεμλίνο έχει στην κατοχή του έστω ανεπίσημα την επικαιροποιημένη πρόταση, απάντησε: «Όχι. Δεν έχουμε ιδέα τι περιλαμβάνει». Τόνισε επίσης ότι η Μόσχα γνωρίζει πως Ουάσινγκτον και Κίεβο συνεχίζουν τις συνομιλίες και ότι το αρχικό κείμενο έχει ήδη υποστεί αρκετές αλλαγές.

«Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα υπάρξουν επαφές με τους Αμερικανούς και θα λάβουμε επίσημη ενημέρωση», πρόσθεσε.

Η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη

Ο Πεσκόφ επανέλαβε πως η Μόσχα εξακολουθεί να είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

«Η θέση μας παραμένει σταθερή», υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εκφράσει επανειλημμένα αυτήν την στάση.

Ο Ζελένσκι θα μεταβεί στις ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν» τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ δηλώνει ότι η επίσκεψη θα έχει ως στόχο την «ολοκλήρωση των τελικών σταδίων» μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας «έχουν καταλήξει σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», προσθέτει, όπως μεταδίδει το Skynews.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ».