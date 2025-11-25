Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπει την ομάδα του να «γεμίζει» ξανά την κατάλληλη στιγμή, με σημαντικές επιστροφές σε άμυνα και επίθεση, προσθέτοντας λύσεις, ποιότητα και ανταγωνισμό σε μια αναμέτρηση που δεν επιτρέπει το παραμικρό λάθος. Με την αυτοπεποίθηση του 3-0 επί της Κηφισιάς και την Τούμπα έτοιμη να παίξει τον δικό της ρόλο, ο Δικέφαλος μπαίνει στη μάχη με ξεκάθαρο στόχο: ένα ακόμη βήμα προς την ευρωπαϊκή καταξίωση.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της League Phase του Europa League και η αναμέτρηση της Πέμπτης με την Μπραν στην Τούμπα αποκτά χαρακτήρα ενός μικρού…τελικού. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κατεβαίνει αποφασισμένη για το τρίποντο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την υπόθεση-πρόκριση, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βλέπει το ιατρικό και το αγωνιστικό δελτίο να… αδειάζει την κατάλληλη στιγμή.

Η επιστροφή-κλειδί του Τόμας Κεντζιόρα

Στην άμυνα, ο Λουτσέσκου υπολογίζει ξανά στον Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος απουσίασε από τα παιχνίδια με Γιουνγκ Μπόις και Κηφισιά.

Ο Πολωνός μπακ εξέτισε την τιμωρία του στο ματς τους Γιουνγκ Μποίς, αφού είχε αποβληθεί στην Γαλλία στον αγώνα με την Λιλ ενώ κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί από το ιατρικό επιτελείο μετά το διπλό 90λεπτο που έγραψε με την εθνική Πολωνίας. Η παρουσία του αποτελεί σοβαρή ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, δίνοντας σταθερότητα, εμπειρία και ισορροπία στο αμυντικό σκέλος.

Στην επίθεση, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ αναμένεται να είναι απόλυτα έτοιμος. Ο Βούλγαρος εξτρέμ ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται κανονικά στην ενδεκάδα. Η παρουσία του αποτελεί τεράστιο boost στη δημιουργία, στο ένας-εναντίον-ενός αλλά και στις στατικές φάσεις, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ ψάχνει σταθερά λύσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Μετράει αντίστροφα ο Κώνσταντέλιας και όλα δείχνουν… επιστροφή

Θετικά είναι τα νέα και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ολοκληρώνει το τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του από τη θλάση που υπέστη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έχει σημαντικές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Ο Λουτσέσκου δεν πρόκειται να ρισκάρει, ωστόσο η παρουσία του «Ντέλια» ακόμη και στον πάγκο μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμη λύση στο δεύτερο μέρος ενός αγώνα που ίσως κριθεί στις λεπτομέρειες.

Οι Μπάμπα και Κένι που έμειναν εκτός αρχικού σχήματος στο ματς με την Κηφισιά αλλά μπήκαν στο δεύτερο μέρος, θα είναι απολύτως διαθέσιμοι για ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένταση, τρεξίματα και ταχύτητα απέναντι στη νεανική Μπραν, η οποία έχει μέσο όρο ηλικίας μόλις 24,8 ετών και έρχεται στην Τούμπα με διάθεση να τρέξει, να πιέσει και να παίξει χωρίς φόβο.

Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζει ο Λουτσέσκου είναι η παρουσία του Αλεσάντρο Μπιάνκο στον άξονα. Ο Ιταλός μέσος κερδίζει συνεχώς έδαφος με τις εμφανίσεις του και δεν αποκλείεται να αποτελέσει έκπληξη στο βασικό σχήμα, ειδικά αν ο Ρουμάνος τεχνικός επιλέξει ένα πιο επιθετικό ή πιο «κομπακτ» pressing στο κέντρο.