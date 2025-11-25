Το δώρο του Σταύρου στην Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ ο Οδυσσέας τής ανοίγει την καρδιά του και της κάνει πρόταση γάμου.

Επεισόδιο 15 (Τρίτη 25 Νοεμβρίου)

Η Ελένη ζητάει συγγνώμη από την Αρετή για τη συμπεριφορά της, ενώ παράλληλα βρίσκει το θάρρος να αντιμετωπίσει τη Μιρέλλα και να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Ο Σάββας ανησυχεί, βλέποντας την αποστασιοποιημένη στάση της Άσπας σε σχέση με το νεογέννητο και μένει άφωνος, όταν μαθαίνει από τον Νταγιάννο για το ποσοστό της ERGAN που είναι προς πώληση. Το δώρο του Σταύρου προς την Αρετή μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην εταιρεία, ενώ η Αρετή συγκινείται από τον χείμαρρο των συναισθημάτων του Οδυσσέα, όταν της ανοίγει την καρδιά του σε μία τελείως απρόσμενη πρόταση γάμου.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα