Η Μαρουσώ στήνει παγίδα στον Μιχάλη και τον συλλαμβάνει.

Το πάθος της για εκδίκηση, λόγω της σχέσης του με τη Χριστιάνα, την βγάζει εκτός ελέγχου…

Αναπάντεχες εξελίξεις έρχονται απόψε στις 22:20, στη δραματική σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς»:

Η Βασιλική ζητά από τον Στέφανο να είναι μαζί, αλλά εκείνος επιμένει στον χωρισμό. Η Δάφνη ενδίδει στον εκβιασμό, αλλά πολύ σύντομα θα βρεθεί πάλι αντιμέτωπη με νέα φωτογραφία που θα την οδηγήσει στην απελπισία. Η Άννα βρίσκει στο πρόσωπο του Μανώλη έναν γνήσιο φίλο κι αποφασίζει να του εκμυστηρευτεί το παρελθόν της. Η Αθηνά κι ο Τζον επισκέπτονται τη Μαρία κι εκείνη τους δηλώνει πως θέλει να ξαναπαντρευτεί έναν καινούργιο γείτονα που ζούσε μέχρι πρότινος στο Βέλγιο. Η Ισμήνη αποφασίζει να επιστρέψει στη δουλειά της και να βγει από το σπίτι, αλλά η Αριάδνη της το απαγορεύει. Η Ασπασία, με τη βοήθεια του Λεοντιάδη, ετοιμάζεται να βάλει κοριό στο σπίτι για να ακούει τις συνομιλίες του Δημοσθένη. Ο Μανώλης ψάχνει τα πράγματα της Χριστιάνας προκειμένου να πιστοποιήσει τα ψέματά της και πέφτει πάνω σε ράβδους χρυσού. Η Βασιλική βλέπει τη Σοφία με τον Στέφανο σε παρεξηγήσιμη στιγμή και ζηλεύει φρικτά. Η Χριστιάνα κι ο Μιχάλης απολαμβάνουν τον έρωτά τους, αλλά το σχέδιο της Μαρουσώς θα ανατρέψει τα πάντα, καθώς ο Μιχάλης συλλαμβάνεται.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA