Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Κληρονομικές συμβάσεις – 4 νέες παρεμβάσεις

Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο:

Α) Δυνατότητα διάθεσης κληρονομιάς από περισσότερα άτομα

Β) Μη μονομερή ανάκληση, εκτός εάν ο κληρονόμος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα

Γ) Προαιρετική παροχή ανταλλάγματος στον κληρονομούμενο

Δ) Εφαρμοστέο δίκαιο και αλλού εκτός από το ελληνικό

ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Όταν οι αριθμοί γίνονται κραυγή

Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα

Φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία

Μια επικίνδυνη και προσβλητική ανακαίνιση

Μεγάλα ερωτηματικά για την προστασία του μνημείου

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ

Τι θυμήθηκε και τι ξέχασε για το Μάτι

Σκληρές απαντήσεις και έμμεσες προειδοποιήσεις με αφορμή την «Ιθάκη» από του πρώην συνεργάτες του και τα κόμματα

ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

Μια χαραμάδα αισιοδοξίας μετά το σοκ

Πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να συζητήσει νέο σχέδιο 19 σημείων

ΟΜΑΔΑ

ΡΕΑΛ

Διχασμός πριν από το ραντεβού με τον Ολυμπιακό

ΒΟΛΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2

ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2

Οι Βοιωτοί στην τέταρτη θέση, οι Κρητικοί πήραν ανάσα