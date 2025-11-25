Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Κληρονομικές συμβάσεις – 4 νέες παρεμβάσεις
Τι θα ισχύσει με βάση το νέο κληρονομικό δίκαιο:
Α) Δυνατότητα διάθεσης κληρονομιάς από περισσότερα άτομα
Β) Μη μονομερή ανάκληση, εκτός εάν ο κληρονόμος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα
Γ) Προαιρετική παροχή ανταλλάγματος στον κληρονομούμενο
Δ) Εφαρμοστέο δίκαιο και αλλού εκτός από το ελληνικό
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Όταν οι αριθμοί γίνονται κραυγή
- Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα
Φορτηγά μέσα στην Αγία Σοφία
Μια επικίνδυνη και προσβλητική ανακαίνιση
- Μεγάλα ερωτηματικά για την προστασία του μνημείου
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Τι θυμήθηκε και τι ξέχασε για το Μάτι
- Σκληρές απαντήσεις και έμμεσες προειδοποιήσεις με αφορμή την «Ιθάκη» από του πρώην συνεργάτες του και τα κόμματα
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ
Μια χαραμάδα αισιοδοξίας μετά το σοκ
- Πιθανή επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ για να συζητήσει νέο σχέδιο 19 σημείων
Διαβάστε ακόμα:
ΟΜΑΔΑ
ΡΕΑΛ
Διχασμός πριν από το ραντεβού με τον Ολυμπιακό
ΒΟΛΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1-2
ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2
Οι Βοιωτοί στην τέταρτη θέση, οι Κρητικοί πήραν ανάσα