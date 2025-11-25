Η Ελίζα Σκολίδη είναι ένα όνομα που, παρά τη σχετικά σύντομη πορεία της, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει, με αποκορύφωμα τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως Ελβίρα στη φρέσκια κωμική σειρά του MEGA «HOTΕΛ ΕΛVIRA».

Με μία διαδρομή που εκτείνεται από τη θεατρική σκηνή μέχρι τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, επιβεβαιώνει πως η πορεία της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ακατάσχετο πάθος της για τις Τέχνες.

Από τη Νομική στη Δραματική Σκηνή – με κοσμοπολίτικο αέρα

Η Ελίζα γεννήθηκε και πέρασε τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής της στη Γαλλία, όπου εργάζονταν οι γονείς της, ψυχίατροι και οι δύο. Αυτή η πρώιμη επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό ίσως της χάρισε την κοσμοπολίτικη φινέτσα και την πειθαρχία που τη διακρίνει.

Αν και ξεκίνησε τις σπουδές της στη Νομική, την κέρδισαν γρήγορα οι τέχνες, με αποτέλεσμα να αποφοιτήσει το 2018 από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Την ίδια χρονιά έκανε το θεατρικό της ντεμπούτο στην «Κωμωδία των Παρεξηγήσεων», σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σταθερά ανοδικής διαδρομής.

Έκτοτε έχει συμμετάσχει σε σημαντικές παραγωγές όπως ο «Δον Ζουάν» (2019), «Το τρίτο στεφάνι» (2020) και ο «Ορέστης» (2021), ενώ το περασμένο καλοκαίρι πρωταγωνίστησε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου με την παράσταση «Ιφιγένεια / Βορά». Παράλληλα, έχει ήδη δοκιμαστεί στο σενάριο και τη σκηνοθεσία με την ταινία μικρού μήκους «Kaigomaste», ολοκληρώνοντας ένα προσωπικό της όνειρο.

Η δύναμη του χιούμορ και η τέχνη της ελαφρότητας

Η ανάγκη της να δοκιμάζει νέα πράγματα πηγάζει από μία βαθιά δίψα για ζωή και μια έντονη επιθυμία «να προλάβει τα πάντα». Δηλώνει πως αποφεύγει συνειδητά τη μιζέρια και τη γκρίνια, επιλέγοντας την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Το χιούμορ βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της και το θεωρεί βασικό κριτήριο στις σχέσεις της, ενώ για την κωμωδία πιστεύει πως το μυστικό βρίσκεται στο να «μην παίρνεις τον εαυτό σου τόσο σοβαρά».

Έχοντας μεγαλώσει με σειρές όπως το «Στο παρά πέντε», κατανοεί τη σημασία της καλής κωμωδίας, όχι μόνο ως ψυχαγωγία αλλά και ως κοινωνική προσφορά. Θεωρεί ότι αν μια σειρά είναι καλογραμμένη, μπορεί να κρατήσει συντροφιά στον κόσμο, να ενώσει οικογένειες ή απλώς να απαλύνει τη μοναξιά – και αυτό, όπως λέει, είναι ήδη κάτι πολύτιμο.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η κωμωδία απαιτεί «μεγάλη μαγκιά». Ο ηθοποιός «τελεί λειτουργία» και οφείλει να είναι παρών, γι’ αυτό και θεωρεί απαραίτητο να υπάρχει ένα υποστηρικτικό και ανάλαφρο κλίμα πίσω από τις κάμερες ώστε το χιούμορ να αναπνέει.

Η μουσική και η άμεση επαφή με το κοινό

Το ταλέντο της δεν περιορίζεται στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία. Το τραγούδι είναι ακόμη ένα μέσο έκφρασης που αγαπά, καθώς –όπως λέει– της επιτρέπει μια πιο άμεση επαφή με το κοινό, όπως κάνει και το θέατρο.

Αυτό αποτυπώνεται και στις αναρτήσεις της στο Instagram, όπου μοιράζεται στιγμιότυπα στα οποία τραγουδά με κιθάρα, αποκαλύπτοντας μια ακόμη πτυχή της καλλιτεχνικής της ταυτότητας.

Το Θέατρο Μπέλλος: Μια «φωλιά» δημιουργίας

Εκτός από την παρουσία της σε τηλεόραση, θέατρο και οθόνη, η Ελίζα είναι και ενεργό μέλος της ομάδας που διαχειρίζεται το Θέατρο Μπέλλος στην Πλάκα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το περιγράφει ως «φωλιά», έναν χώρο όπου καλλιεργούν συλλογικά την τέχνη που αγαπούν. Φέτος, η ομάδα τους παρουσίασε το δικό της πρωτότυπο έργο «Απόψε κανείς δεν πεθαίνει».

Παρά τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες –με υποψηφιότητα για το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» και ήδη κατατεθειμένη σκηνοθετική πρόταση σε μεγάλο θεσμό– η Σκολίδη διατηρεί σταθερή την εσωτερική της πυξίδα: το σημαντικότερο είναι να είναι καλά, να είναι ο καλύτερος φίλος του εαυτού της και να αναγνωρίζει η ίδια την αξία της, χωρίς να χρειάζεται εξωτερικές επιβεβαιώσεις.

Η Ελβίρα στο «ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA» – Το επόμενο κεφάλαιο

Ο ρόλος της ως Ελβίρα στο «HOTΕΛ ΕΛVIRA» αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της. Μέσα από μια σειρά που συνδυάζει χιούμορ, φρεσκάδα και λεπτή ειρωνεία, η Σκολίδη δείχνει ξεκάθαρα πως η νέα γενιά ηθοποιών δεν φοβάται το ρίσκο, την υπερβολή και την ελαφρότητα που κρύβει βάθος.

Η Ελίζα Σκολίδη συνεχίζει να εξελίσσεται, να δημιουργεί και να δίνει τη δική της φωνή, μετρώντας ήδη σημαντικές επιτυχίες και αφήνοντας να φανεί το εύρος του ταλέντου της – από την υποκριτική και τη σκηνοθεσία έως το τραγούδι.

