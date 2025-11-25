Μια ιδιαίτερα ελκυστική επαγγελματική προοπτική ανοίγει για Έλληνες που θέλουν να συνεχίσουν την καριέρα τους στο εξωτερικό. Η TP Spain ενισχύει την ομάδα που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Google Ads και αναζητά Ελληνόφωνο Sales Development Representative για μόνιμη εργασία στη Βαρκελώνη, με υβριδικό ωράριο που συνδυάζει γραφείο και τηλεργασία.

Τι προσφέρει η εταιρεία

Η θέση συνοδεύεται από ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, το οποίο περιλαμβάνει:

ετήσιο μικτό μισθό 21.080 ευρώ ,

μπόνους που μπορεί να φτάσει τα 3.720 ευρώ ,

ιδιωτική ασφάλιση υγείας

καθώς και προοπτικές εξέλιξης μέσα στην εταιρεία.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος συστάσεων, οι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν έως 2.000 ευρώ για επιτυχημένες προτάσεις νέων υποψηφίων.

Η TP Spain παρέχει πλήρη υποστήριξη εγκατάστασης για όσους μετακομίσουν στην πόλη, ενώ επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και τις πιστοποιήσεις του προσωπικού της. Το ωράριο είναι 39 ώρες την εβδομάδα, σε περιβάλλον που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την επαγγελματική πρόοδο.

Τι θα κάνει ο/η υποψήφιος/α

Ο ρόλος επικεντρώνεται στην ενίσχυση των πωλήσεων και περιλαμβάνει:

επικοινωνία με νέους και υπάρχοντες πελάτες μέσω εξερχόμενων κλήσεων,

διατήρηση και επικαιροποίηση βάσης δεδομένων,

ανάπτυξη πελατολογίου και καλλιέργεια σχέσεων,

παρακολούθηση αγοράς και ανταγωνισμού,

σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών πωλήσεων,

διαχείριση ερωτημάτων και αναγκών πελατών.

Προϋποθέσεις για τη θέση

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

άριστη γνώση ελληνικών (επίπεδο C2 ) και πολύ καλή γνώση αγγλικών,

τουλάχιστον 14 μήνες εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών,

ικανότητα οργάνωσης και αυτονομίας,

εξοικείωση με CRM εργαλεία,

επικοινωνιακές δεξιότητες και εμπορική αντίληψη.

Επιπλέον, είναι σημαντική η πολύ καλή κατανόηση της ελληνικής αγοράς και της επιχειρηματικής κουλτούρας, καθώς και των διαφορών μεταξύ περιοχών και κλάδων.

Επιθυμητά προσόντα

Θετικά θα αξιολογηθούν δεξιότητες όπως:

αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία,

συναισθηματική νοημοσύνη,

κριτική σκέψη,

αναλυτική προσέγγιση και επίλυση προβλημάτων,

προσαρμοστικότητα και προδραστικότητα.

Τι επιπλέον προσφέρει η TP Spain

πλήρη απασχόληση και σύγχρονο υβριδικό μοντέλο εργασίας,

πρόγραμμα μετεγκατάστασης για νεοπροσλαμβανόμενους,

ιδιωτική ιατρική κάλυψη,

σταθερή εκπαίδευση και πιστοποιήσεις,

εργασιακό περιβάλλον στο World Trade Center της Βαρκελώνης, με παροχές και θέα στη θάλασσα.

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας πατώντας εδώ.