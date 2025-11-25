Η Τουρκία προσβλέπει σε επενδύσεις 28 δις δολαρίων (24,3 δις ευρώ) για την αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά καθώς η χώρα έχει βάλει μπρος να κατασκευάσει και πυρηνικούς σταθμούς που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά μεταξύ άλλων και την ηλεκτροπαραγωγική της ικανότητα.

Στα πλαίσια των προσπαθειών για αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς ρεύματος, η Άγκυρα συμφώνησε χθες με την Παγκόσμια Τράπεζα να ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες για τη λήψη χρηματοδοτήσεων της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων (5,2 δις ευρώ). Τα κεφάλαια αυτά θα διοχετευτούν στην αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, όπως υποσχέθηκε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ.

Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο να τετραπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα αιολικής και ηλιακής ενέργειας στα 120 GW την επόμενη δεκαετία, καθώς και να κατασκευάσει δύο ακόμη πυρηνικούς σταθμούς. Οι κινήσεις αυτές απαιτούν σημαντικές επεκτάσεις στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας της χώρας, ειδικά στα δίκτυα υψηλής τάσης. Η Τουρκία διαθέτει επί του παρόντος περίπου 36 γιγαβάτ (GW) εγκατεστημένης αιολικής και ηλιακής ισχύος.

«Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις σε γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Ανάμεσα στις αναβαθμίσεις που σχεδιάζονται είναι και αυτές που αφορούν το αποκαλούμενο σύστημα μεταφοράς υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC). Αυτό θα έχει μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων και αποτελεί την επένδυση η οποία αναμένεται να κοστίσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ενέργεια στο επίκεντρο

Η κατανάλωση ενέργειας στην Τουρκία έχει τριπλασιαστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα τα επόμενα χρόνια λόγω του μακροπρόθεσμου ενεργειακού μετασχηματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει την αντικατάσταση της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με ηλεκτρική ενέργεια.

Η Τουρκία έχει περιορισμένους πόρους πετρελαίου και φυσικού αερίου και πλήττεται από υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών λόγω των τεράστιων εισαγωγών ενέργειας. Έχει δώσει κίνητρα για επενδύσεις σε σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει επιδιώξει να αναπτύξει εγχώριους πόρους και να επεκτείνει τις διεθνείς συνεργασίες στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με στοιχεία από την Daily Sabah.

Ο σχεδιασμός της Τουρκίας αφορά επίσης και τις ενεργειακές διασυνδέσεις με τις γειτονικές χώρες. Τα έργα περιλαμβάνουν την επέκταση των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και την αύξηση της διασυνοριακής χωρητικότητας με το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επαφές με ΗΠΑ και Νότια Κορέα

Η Τουρκία έχει παράλληλα ξεκινήσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα για την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της στη Σινώπη, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ένα έργο που προηγουμένως αναμενόταν να ανατεθεί στην κρατική πυρηνική εταιρεία της Ρωσίας, Rosatom. Η αλλαγή σηματοδοτεί σημαντική ανατροπή στην ενεργειακή πολιτική της Άγκυρας μέσα σε ένα μόνο έτος και ακολουθεί μια νέα φάση στις σχέσεις μεταξύ του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολίαζε το Nordic Monitor.

Μετά την επίσκεψη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν στο Λευκό Οίκο μνημόνιο κατανόησης για συνεργασία στον πυρηνικό κλάδο για μη στρατιωτική χρήση. Οι υπογραφές είχαν πέσει μεταξύ του προέδρου Ντόναλτ Τραμπ και του Ερντογάν, κίνηση η οποία χαρακτηρίστηκε από αξιωματούχους της Τουρκίας στη συνέχεια ως την έναρξη νέας εποχής Τουρκίας και ΕΕ στη διμερή πυρηνική συνεργασία.

Επίσης στα πλαίσια των στρατηγικών επαφών της Άγκυρας, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιούνγκ έφτασε χθες στην Άγκυρα για συνομιλίες κορυφής με τον πρόεδρο Ερντογάν. Οι συζητήσεις αναμένονταν να επικεντρωθούν στην οικονομική συνεργασία στις βιομηχανίες άμυνας και πυρηνικής ενέργειας.