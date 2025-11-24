Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν δέκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μία ημέρα μετά το ουκρανικό πλήγμα σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, από τις 08:00 έως τις 20:00 (τοπική ώρα, 07:00–19:00 ώρα Ελλάδας) καταρρίφθηκαν συνολικά 50 ουκρανικά drones στις περιφέρειες Μόσχας, Μπριάνσκ, Καλούγκας και Κουρσκ, καθώς και στη χερσόνησο της Κριμαίας και στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι συνεργεία έχουν ήδη αναπτυχθεί στα σημεία όπου κατέπεσαν συντρίμμια drones, προκειμένου να γίνει εκτίμηση των ζημιών και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα.

Το ουκρανικό πλήγμα στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της περιοχής Σατούρα, περίπου 120 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν εφεδρικά συστήματα για την παροχή ενέργειας στην πόλη των 33.000 κατοίκων, όπου επικρατεί έντονο ψύχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης Αντρέι Βορομπιόφ ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Σατούρα έχει αποκατασταθεί πλήρως.