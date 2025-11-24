Η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «είναι εξαιρετικά ισχυρή», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα Δευτέρα (24/11) με τον κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

«Μόλις είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Συζητήσαμε πολλά θέματα, όπως η Ουκρανία/Ρωσία, η φαιντανύλη, η σόγια και άλλα γεωργικά προϊόντα κ.λ.π. Έχουμε κάνει μια καλή και πολύ σημαντική συμφωνία για τους σπουδαίους αγρότες μας — και θα βελτιώνεται μόνο» ανέφερε αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συνεχισε δε αναφέροντας ότι «η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή!» και αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον κινέζο ομόλογό του είπε: «Αυτή η κλήση ήταν συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης συνάντησής μας στη Νότια Κορέα, πριν από τρεις εβδομάδες. Έκτοτε, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και από τις δύο πλευρές στη διατήρηση των συμφωνιών μας ενημερωμένων και ακριβών. Τώρα μπορούμε να θέσουμε το βλέμμα μας στη συνολική εικόνα».

«Για τον σκοπό αυτό, ο πρόεδρος Σι με κάλεσε να επισκεφθώ το Πεκίνο τον Απρίλιο, την οποία δέχτηκα, και ανταπέδωσα ότι θα είναι ο προσκεκλημένος μου για μια επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ αργότερα μέσα στο έτος. Συμφωνήσαμε, ότι είναι σημαντικό να επικοινωνούμε συχνά, κάτι που ανυπομονώ να κάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ.​​