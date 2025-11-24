Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε θεραπεία, καλώντας παράλληλα την κυβέρνηση να θεσπίσει ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου για τη νόσο.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας ανέφερε ότι έκανε εξέταση PSA – η οποία ανιχνεύει πρωτεΐνες σχετιζόμενες με τον καρκίνο του προστάτη. Το αποτέλεσμα ήταν υψηλό και ακολούθησε βιοψία που επιβεβαίωσε τη διάγνωση.

Η δήλωση του Κάμερον και η εμπειρία του

Μιλώντας στους Times, ο Κάμερον περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τα αποτελέσματα: «Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο… αλλά όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα της βιοψίας, λένε ότι έχεις καρκίνο του προστάτη. Πάντα φοβάσαι να ακούσεις αυτά τα λόγια». Όπως αποκάλυψε, η σύζυγός του, Σαμάνθα, τον ενθάρρυνε να κάνει την εξέταση, αφού είχαν ακούσει τη δημόσια εξομολόγηση του ιδρυτή του Soho House, Νικ Τζόουνς, για τη δική του εμπειρία με τη νόσο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο πρώην ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος υποβλήθηκε σε εστιακή θεραπεία, κατά την οποία ηλεκτρικοί παλμοί στοχεύουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Ο Κάμερον υπογράμμισε την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και ζήτησε την καθιέρωση προληπτικών εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν η νόσος εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο.

«Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι άνδρες συχνά αποφεύγουν να μιλούν για θέματα υγείας ή να προχωρούν σε έγκαιρες εξετάσεις.

Η εικόνα της νόσου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στους άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις ετησίως. Παρά τη συχνότητά του, δεν υπάρχει ακόμη επίσημο πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, λόγω επιφυλάξεων σχετικά με την ακρίβεια των εξετάσεων PSA και τον κίνδυνο υπερδιάγνωσης.

Η αποκάλυψη του Κάμερον έγινε λίγες ημέρες μετά την έναρξη μιας μεγάλης κλινικής δοκιμής στο πλαίσιο του προγράμματος Transform, που θα αξιολογήσει νέες τεχνικές διαγνωστικού ελέγχου της νόσου. Το πρόγραμμα θα συγκρίνει τις νεότερες μεθόδους εντοπισμού του καρκίνου του προστάτη με τις τρέχουσες πρακτικές του NHS, οι οποίες περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και βιοψίες.