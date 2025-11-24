Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε σχέδιο για την εξάλειψη των άγριων γατών έως το 2050, εντάσσοντάς τες στην κορυφαία στρατηγική «Χωρίς Θηρευτές 2050». Η υπουργός Περιβάλλοντος, Τάμα Ποτάκα, δήλωσε την Παρασκευή ότι πρόκειται για την πρώτη φορά από την έναρξη του προγράμματος το 2016 που ένας θηρευτής προστίθεται στη λίστα.

Οι άγριες γάτες ήδη συλλαμβάνονται και θανατώνονται σε ορισμένες περιοχές, αλλά πλέον θα υπόκεινται σε συντονισμένη στοχοποίηση, με προγράμματα εξάλειψης μεγάλης κλίμακας και έρευνα. Πιο λεπτομερή σχέδια αναμένονται τον Μάρτιο του 2026.

Περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια άγριες γάτες περιφέρονται σε θάμνους και παράκτια νησιά της χώρας, φτάνοντας σε μήκος έως ένα μέτρο και βάρος έως 7 κιλά. Έχουν προκαλέσει σοβαρή ζημιά στην άγρια ζωή, κυνηγώντας, μεταξύ άλλων, το Pukunui στο νησί Rakiura Stewart μέχρι το χείλος της εξαφάνισης και σκοτώνοντας νυχτερίδες κοντά στο όρος Ruapehu.

Η Ποτάκα περιέγραψε τις γάτες ως «ψυχρούς δολοφόνους» που θα ενωθούν με άλλα εισαγόμενα θηλαστικά, όπως κουνάβια, ερμίνες, νυφίτσες, αρουραίους. «Προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιοποικιλότητα και να αναβαθμίσουμε τον τόπο που θέλουμε να δούμε, πρέπει να απαλλαγούμε από μερικούς από αυτούς τους δολοφόνους», τόνισε.

Η συμπερίληψη των άγριων γατών στο πρόγραμμα έρχεται μετά από χρόνια εκστρατειών και δημόσιας αντιπαράθεσης. Το 2013, η εκστρατεία «Cats to Go» του περιβαλλοντολόγου Γκάρεθ Μόργκαν προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ειδικά όταν διαγωνισμοί ενθάρρυναν τα παιδιά να πυροβολούν γάτες. Παρά τις αντιδράσεις, το υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος ανέφερε στον Guardian ότι το 90% των σχολίων για το προσχέδιο στρατηγικής υποστήριζε την ένταξη των άγριων γατών στη λίστα ή καλύτερη διαχείρισή τους.

Οι οικόσιτες γάτες, αν και δεν περιλαμβάνονται στη στρατηγική, θεωρούνται επίσης απειλή για τη βιοποικιλότητα, προκαλώντας έντονες συζητήσεις σε μια χώρα με ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής οικόσιτων γατών στον κόσμο.

Η Εθνική Ομάδα Διαχείρισης Γατών, που περιλαμβάνει το Predator Free Trust και οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων όπως η SPCA, προτείνει την παραμονή των γατών σε εσωτερικούς χώρους με το σύνθημα «Κάθε γάτα στην αγκαλιά».

Επίσης, η επιστημονική υπεύθυνη του SPCA, Christine Sumner, δήλωσε: «Μιλάμε για την απομάκρυσή τους από ένα περιβάλλον, και αυτό γίνεται προς το παρόν με θανατηφόρα μέσα, με τα οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.»

Τέλος, ο Γκάρεθ Μόργκαν υπογράμμισε την ανάγκη αλλαγών πολιτικής: «Ήταν μια κραυγαλέα παράλειψη να μην συμπεριληφθούν εξαρχής οι άγριες γάτες. Τώρα χρειαζόμαστε αλλαγές πολιτικής αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό να λειτουργήσει στην πραγματικότητα».

Με πληροφορίες από The Guardian