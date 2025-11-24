Εικόνες που κυκλοφόρησαν πρόσφατα προκαλούν έντονο προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο που εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης στην Αγία Σοφία, το μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε τζαμί με απόφαση της κυβέρνησης Ερντογάν.

Στις φωτογραφίες διακρίνονται φορτηγά και γερανοί να κινούνται στο εσωτερικό του ναού. Ένα φορτηγό με γερανό φαίνεται να έχει σταθμεύσει πάνω σε προσωρινά προστατευτικά πάνελ, χωρίς να είναι σαφές αν το βάρος κατανέμεται επαρκώς.

Turizm Bakanlığı, Ayasofya Camii’nin restorsayon çalışmaları konusunda açıklama paylaştı: Çalışmalarda kullanılması planlanan en büyük araç 45 ton ağırlığındadır. Bu aracın metrekareye düşen ağırlığı ise 6 tondur. Hazırlanan özel zemin, en ağır aracın ağırlığını güvenle… https://t.co/YxOxKW870o pic.twitter.com/xuTgd5LTzo — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) November 24, 2025

Μετά τις αντιδράσεις, το αρμόδιο τουρκικό υπουργείο εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι οι εργασίες τελούν υπό την επίβλεψη του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Προστασίας, με στόχο να διασφαλιστεί η αντοχή του κτιρίου σε σεισμούς και η στατική του επάρκεια, χωρίς να αλλοιωθεί η αυθεντικότητά του.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το βαρύτερο όχημα που προβλέπεται να εισέλθει στον χώρο ζυγίζει 45 τόνους, αλλά το πραγματικό φορτίο στο δάπεδο εκτιμάται σε περίπου 6 τόνους ανά τετραγωνικό μέτρο, όριο που όπως υποστηρίζουν οι αρχές βρίσκεται κάτω από τα επιτρεπτά επίπεδα.

Ωστόσο, ειδικοί συντηρητές επισημαίνουν ότι τα προστατευτικά πάνελ που φαίνονται στις εικόνες είναι μάλλον απλά και όχι υψηλής αντοχής ή πλήρως αλληλοσυνδεόμενα, όπως συνήθως απαιτείται σε τόσο ευαίσθητους χώρους. Σε ορισμένα σημεία, μάλιστα, το δάπεδο φαίνεται ακάλυπτο, κάτι που ενδέχεται να δημιουργεί ανομοιόμορφη κατανομή βάρους.

Τέλος, σύμφωνα με ειδικό που μίλησε ανώνυμα στην Turkiye Today, το δάπεδο της Αγίας Σοφίας δεν είναι μια ενιαία, συμπαγής επιφάνεια. Κάτω από το ορατό στρώμα υπάρχουν μωσαϊκά, παλαιότερες επενδύσεις και, σε ορισμένα σημεία, κοιλότητες που θυμίζουν κρύπτες. Η συγκέντρωση φορτίου και οι δονήσεις σε τέτοια πολυστρωματική δομή μπορούν με τον χρόνο να προκαλέσουν φθορές ή παραμορφώσεις.