Η ομάδα της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να παλεύει χωρίς αποτέλεσμα στη φετινή Stoiximan Super League, μετρώντας πλέον επτά διαδοχικούς αγώνες χωρίς νίκη, φτάνοντας σε αρνητικό ρεκόρ που χρονολογείται έξι χρόνια πίσω. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στη ΝέαΦιλαδέλφεια, με το γκολ του Ζίνι να κρίνει την αναμέτρηση. Παρά τις προσπάθειες του Μανόλο Χιμένεθ και των παικτών του, ο Άρης δεν κατάφερε να ξεκολλήσει από την έβδομη θέση της βαθμολογίας.

Η τελευταία νίκη της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα καταγράφηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, όταν επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς εντός έδρας. Η εικόνα φέτος απέχει σημαντικά από την περσινή, όταν ο Άρης είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά, παραμένοντας στην κορυφή μέχρι την 10η αγωνιστική με έξι νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το φετινό σερί χωρίς νίκη φτάνει τον αριθμό των διαδοχικών αγώνων που είχε καταγράψει η ομάδα κατά τα playoffs της σεζόν 2019-20, όταν και είχε μετρήσει έξι αγώνες χωρίς νίκη. Τότε όμως οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, καθώς η ομάδα δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο και υπήρξαν πολλές αλλαγές στο ρόστερ λόγω λήξης συμβολαίων.