Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε ο πρώην επιθετικός, Σίντνεϊ Γκοβού. Ο Γάλλος άσος βρέθηκε στη χώρα μας τη σεζόν 2010-11 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με το σημαντικότερο κατόρθωμά του να είναι το γκολ στο «Καμπ Νου» κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Ο Γκοβού παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της χώρας του, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη που παραλίγο να του στοιχίσει το αριστερό του πόδι. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, ενώ αγωνιζόταν στην Εβιάν.

Ο τραυματισμός αυτός παραλίγο να αποβεί μοιραίος για το αριστερό του πόδι, καθώς προσβλήθηκε από σταφυλοκοκκική λοίμωξη κατά τη διάρκεια της επέμβασης, με τον γιατρό να του συστήνει τον ακρωτηριασμό, με τον ίδιο να αρνείται.

Δείτε την αποκάλυψη του Γκοβού:

«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Έπαιρνα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ναι. Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ».