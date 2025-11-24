Ο Σταύρος Θεοδωράκης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα αμέσως μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του 2015, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. Ο τότε πρόεδρος του Ποταμιού υποστήριξε ότι όσα περιγράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, χαρακτηρίζοντας το έργο του «μυθιστόρημα».

Ο κ. Θεοδωράκης, αναφερόμενος στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Κουμουνδούρου με τον Αλέξη Τσίπρα και τη στιχομυθία με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, διέψευσε ότι ειπώθηκε η γνωστή φράση «Σταύρο, σε πρόλαβε άλλος».

«Το γραφείο του Τσίπρα είναι σε όροφο που δεν φτάνει ασανσέρ. Το ασανσέρ που ανέβηκα έφτανε στον 4ο – 5ο όροφο και την υπόλοιπη διαδρομή την έκανα με τα πόδια. Ο Λαφαζάνης και ο Παππάς ήταν “μεθυσμένοι” από τη συγκρότηση κυβέρνησης. Μου είπαν “θα κάνουμε κυβέρνηση με τον Καμμένο”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν νομίζω ότι υπήρξε αυτή η φράση» που περιγράφει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για τον διάλογο με τον Λαφαζάνη.

«Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα» σχολίασε ο Σταύρος Θεοδωράκης, επισημαίνοντας ότι, αν και ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί πρώτος με τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές, η γραμματέας του πρώην πρωθυπουργού ανέβαλε εσκεμμένα το ραντεβού για μιάμιση ώρα αργότερα. Όπως είπε, «έτσι έγινε η συγκυβέρνηση με τον Καμμένο».

«Για να γίνει ένας γάμος πρέπει να θέλει και η νύφη και ο γαμπρός. Δεν υπήρχε περίπτωση το “Ποτάμι” να συμμετείχε σε μια κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ» συμπλήρωσε ο κ. Θεοδωράκης.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Έχω κρατήσει και εγώ το δικό μου ημερολόγιο το οποίο είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Όταν πήγα στο γραφείο του, μου είπε ότι έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμμένο. Απάντησα ότι εγώ δε συμπράττω σε αυτήν τη διακυβέρνηση».