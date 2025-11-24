Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν ο δήμος Καστοριάς και το Άργος Ορεστικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες ζημιές από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 19ης Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καστοριάς, ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για τις σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες φασολιού, καλαμποκιού και τριφυλλιού. Ο δήμος ζητά την άμεση οικονομική ενίσχυση των παραγωγών που επλήγησαν, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Η απόφαση για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για διάστημα τριών μηνών, έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026. Το αίτημα των δύο δήμων υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία το διαβίβασε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.