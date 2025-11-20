Σοβαρές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία που «χτύπησε» τη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα.

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει πλημμυρισμένα υπόγεια, πτώσεις δέντρων και περιστατικά εγκλωβισμένων πολιτών. Από την Τρίτη (18/11) έως το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) η Περιφέρεια Ηπείρου κατέγραψε πλημμύρες και σοβαρές ζημιές, κυρίως στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και έντονη δραστηριότητα των Αρχών, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Συνολικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 15 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, 15 κοπές δέντρων που είχαν πέσει σε δρόμους ή οικόπεδα, τέσσερις διασώσεις και μεταφορές ατόμων που είχαν εγκλωβιστεί από ορμητικά νερά και μία διάσωση ζώου. Ενδεικτική της κατάστασης είναι η εικόνα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων, τμήμα του οποίου έχει πλημμυρίσει μετά και την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε από αργά το μεσημέρι της Πέμπτης και η πρόσβαση σε κατοικίες είναι σχεδόν αδύνατη, όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Μετά από 30 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε χείμαρρος κοντά στην Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, με αποτέλεσμα να έχει αποκλειστεί. Το γεγονός έχουν κάνει γνωστό μέλη της ιεράς κοινότητας της Μονής, μέσα από την σελίδα της στα κοινωνικά δίκτυα.

Δύσκολες ώρες εξακολουθούν να βιώνουν και οι κάτοικοι στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αναμένοντας για δεύτερο 24ωρο την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Τρόφιμα καταστράφηκαν, καφενεία και ταβέρνες αδυνατούν να λειτουργήσουν, ενώ υπάρχουν προβλήματα και με την θέρμανση, καθώς πολλά σπίτια χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή έχουν σημειωθεί δύο μεγάλες βλάβες με κομμένους αγωγούς ηλεκτροδότησης. Η μία μάλιστα είναι στην περιοχή του Σαραντάπορου, ο οποίος έχει υπερχειλίσει, ενώ το έδαφος στην κοίτη του ποταμού υποχωρεί λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται με πολύ μεγάλες δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και εξετάζουν την μεταβολή στο δίκτυο, ώστε να δοθεί προσωρινά τουλάχιστον λύση για την ηλεκτροδότηση των χωριών.

Ο Δήμος Ζαγορίου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες στον Δήμο Ζαγορίου. Σε επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Παπαευσταθίου, ο Δήμαρχος Ζαγορίου, Γεώργιος Σουκουβέλος, ζητά την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως αναφέρει ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ επαρχιακές, δημοτικοί και αγροτικοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί λόγω πτώσεων πρανών και καθιζήσεων.

Ο Δήμος επισημαίνει ότι πολλά ρέματα έχουν μπαζωθεί από φερτά υλικά και τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, όπως η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, έχουν υποστεί βλάβες. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Ζαγορίου, ενώ προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις Δ.Ε. Τύμφης, Κεντρικού Ζαγορίου, Βωβούσας και Παπίγκου.Στην επιστολή ζητείται η άμεση έκδοση απόφασης για κήρυξη έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Ζαγορίου, για τουλάχιστον τρεις μήνες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των δημοτών.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι οι απαιτούμενοι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό υπερβαίνουν τα διαθέσιμα μέσα του Δήμου, καθιστώντας την κήρυξη έκτακτης ανάγκης αναγκαία.

Χωρίς νερό και ρεύμα πολλοί οικισμοί στην Καστοριά

Στην Καστοριά, απαγορεύτηκε η κατανάλωση νερού από το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ σε αρκετούς οικισμούς εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το alphafm.gr, που επικαλείται την ΔΕΥΑΚ, έχει απαγορευτεί η κατανάλωση νερού στις Τοπικές Κοινότητες Βέργας, Πενταβρύσου, Αυγής και Υψηλού, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων. Αλλά και η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου Νεστορίου έχει απαγορεύσει την κατανάλωση νερού του δικτύου της στους οικισμούς Νεστόριο, Κρανοχωρι και Πτελέα, μέχρι να αποκατασταθούν τα προβλήματα από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Τοιχίο καταπλάκωσε ΙΧ στην Κέρκυρα

Ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την Κέρκυρα τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, προκάλεσε σοβαρό περιστατικό στο χωριό της Άνω Παυλιάνας. Συγκεκριμένα, λόγω της έντονης νεροποντής, κατέρρευσε τοιχίο, το οποίο έπεσε και καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο επιβατικό αυτοκίνητο. Ευτυχώς, παρά την υλική ζημιά, από την πτώση του τοιχώματος δεν αναφέρθηκαν θύματα, καθώς το όχημα ήταν άδειο.