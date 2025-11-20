Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου τη νύχτα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025.

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου προβλέπονται έντονα καιρικά φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου —Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ιθάκη— καθώς και στην Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Η ΕΜΥ αναφέρει ότι η ένταση των φαινομένων θα αρχίσει να υποχωρεί βαθμιαία από αργά τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη του καιρού μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.