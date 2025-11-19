Τρεις περίπου ώρες χρειάστηκαν τα σωστικά συνεργεία, για να απεγκλωβίσουν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων και ένα ακόμη άτομο από ορεινή και δύσβατη περιοχή στο Καβαλάρι Ζαγορίου.

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης (19/11) και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική. Και οι τρεις πολίτες οι οποίοι εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας και της υπερχείλισης χειμάρρου, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά τριών ατόμων, σε ασφαλές σημείο, συνέπεια υπερχείλισης χειμάρρου, πλησίον της Δ.Ε. Καβαλλάρι, του δήμου Ζαγορίου, Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 19, 2025

Στην επιχείρηση συμμετείχαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και διασώστες από την 5η ΕΜΑΚ, οι οποίοι με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού κατάφεραν να απομακρύνουν τους κτηνοτρόφους μέσα από τα ορμητικά νερά του ρέματος, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους.