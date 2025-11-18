Καταρρακτώδεις βροχές και ισχυροί άνεμοι πλήττουν από το απόγευμα τους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Στους Αμπελόκηπους Ιωαννίνων επικράτησε αναστάτωση όταν, γύρω στις 9:30 το βράδυ, κεραυνός έπληξε τη στέγη τριώροφης πολυκατοικίας. Από το πλήγμα άνοιξε μεγάλη τρύπα, ενώ τα κεραμίδια εκτοξεύτηκαν γύρω από την οικοδομή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε στο σημείο και από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η τσιμεντένια πλάκα κάτω από τη στέγη δεν υπέστη ρωγμές ή άλλες ζημιές.

Στην περιοχή της Κόνιτσας, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε μικροκατολισθήσεις και συγκέντρωση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Ένα αγροτικό όχημα με δύο επιβαίνοντες εγκλωβίστηκε σε δρόμο πάνω από την πόλη και ακινητοποιήθηκε.

Με την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, τα δύο άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, ενώ μηχάνημα του Δήμου επιχειρεί για τη διάνοιξη του δρόμου.

Στην Ηγουμενίτσα, οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν πλάτανο στην παραλιακή οδό. Το δέντρο έπεσε σε υπόστεγο εστιατορίου και σε μπαλκόνια πολυκατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.