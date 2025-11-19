Με σφοδρότητα πλήττει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία και πλήττει την δυτική ηπειρωτική Ελλάδα με ισχυρές καταιγίδες, προκαλώντας πλημμυρικά προβλήματα.

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης το τελευταίο 24ωρο στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party. Τα ορμητικά νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει όλους τους υπαίθριους χώρους και όπως φαίνεται έχουν προξενήσει ζημιές στα πέτρινα στηθαία στις όχθες του ποταμού, στο γραφικό πέτρινο γεφύρι σημείο κατατεθέν της περιοχής καθώς και σε ορισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό που κατεβαίνει από το Γράμμο έχει τέτοια ορμή που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμα του». Από την υπερχείλιση του ποταμού έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα και στα δύο αντλιοστάσια που βρίσκονται πλησίον του ποταμού και υδρεύουν την ακριτική κωμόπολη. Ο κ. Γκοσλιόπουλος αναφέρει ότι «για υγειονομικούς λόγους διακόπηκε η τροφοδοσία νερού υδρευσης από τα πηγάδια προς τις δεξαμενές του Νεστορίου έως ότου τα συνεργεία του δήμου καταφέρουν να εκτιμήσουν εάν τα νερά του ποταμού έχουν εισέλθει στον υδροφόρο ορίζοντα των πηγών».

Η βροχόπτωση είναι μεγάλη όχι μόνο στο Νεστόριο, αλλά και σε όλο το Γράμμο κι όπως τονίζει ο δήμαρχος «έχουν προκληθεί καταστροφές σε σπίτια και δρόμους στο ορεινό χωριό Γράμμος αλλά και σε δασικούς δρόμους που χρησιμοποιούν οι υλοτόμοι για την ξύλευση του δάσους». Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί αλλά προβλήματα σε οικισμούς και πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μία περίπτωση για την απομάκρυνση ενός πεσμένου δένδρου στην περιοχή της Νεάπολης Κοζάνης.

Δρόμοι χείμαρροι στην Ηγουμενίτσα

Ιδιαίτερα δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τους κατοίκους της Πλαταριάς Θεσπρωτίας, καθώς η συνεχής και έντονη βροχόπτωση που ξεπερνά τις 24 ώρες, έχει προκαλέσει μεγάλη άνοδο της στάθμης του ποταμού Στρούγγα που διασχίζει την περιοχή. Σύμφωνα με την ERTnews, η ποσότητα νερού που κατεβαίνει από το βουνό, είναι τεράστια, δημιουργώντας εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία. Η στάθμη του νερού στη γέφυρα της περιοχής βρίσκεται μόλις ένα μέτρο κάτω, ενώ σε άλλο σημείο το κενό ανάμεσα στη ροή και στο ανάχωμα δεν ξεπερνά τα 50 εκατοστά.

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Ηγουμενίτσα, όπου σε πολλούς δρόμους έχουν δημιουργηθεί καθιζήσεις, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία. Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε φθορές στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα αρκετές περιοχές να θεωρούνται επικίνδυνες για οδηγούς και πεζούς. Τα συνεργεία του δήμου με σκαπτικά μηχανήματα βρίσκονται ήδη στο σημείο, προχωρώντας σε αποκαταστάσεις και προσωρινές παρεμβάσεις.

Η εθνική οδός στο τμήμα Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς, στο ύψος των δεξαμενών πετρελαίων κοντά στο λιμάνι, έκλεισε λόγω κατολίσθησης και συσσώρευσης φερτών υλικών, όπως λάσπη και πέτρες, που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση. Στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Μαυρουδίου, ακριβώς έξω από το κτίριο της ΔΕΗ, το οδόστρωμα έχει πλημμυρίσει πλήρως. Η στάθμη του νερού ανέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν εντός του πλημμυρισμένου τμήματος. Οδηγοί που κινούνταν στο σημείο εγκλωβίστηκαν προσωρινά, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο.