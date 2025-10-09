Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στη Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην Εύβοια, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Κύμης και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα.

Ένα άτομο περίπου 40 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι υπόλοιποι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τροχαία της περιοχής διενεργεί προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.