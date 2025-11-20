Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Κέρκυρα τις πρώτες πρωινές ώρες, με έντονα καιρικά φαινόμενα να πλήττουν το νησί για περίπου τρεις ώρες.

Ισχυροί άνεμοι που έφτασαν έως και τα 9 μποφόρ, καταρρακτώδης βροχή και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σφυροκόπησαν την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και διακοπές ρεύματος.

Σε πολλά σημεία σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Κέρκυρας, όπου ξεριζώθηκαν κυπαρίσσια.

Προβλήματα και στην Ήπειρο

Στην Ήπειρο, μηχανήματα των δήμων και της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν από τη νύχτα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν καταπτώσεις βράχων και κατολισθήσεις, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση σε αρκετές περιοχές.

Τα ποτάμια, και ειδικότερα ο Αώος, ο Σαραντάπορος και ο Καλαμάς, έχουν φουσκώσει επικίνδυνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους για πιθανές υπερχειλίσεις τις επόμενες ώρες, καθώς αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Νωρίς το πρωί, νέα κατολίσθηση διέκοψε εκ νέου την κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τα ορεινά χωριά Άρματα και Δίστρατο στην Κόνιτσα, ενώ αρκετά χωριά της περιοχής παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από χθες, λόγω των εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Καταστροφές στο χωριό Γράμμος εξαιτίας της χθεσινής νεροποντής

Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένει ο δήμος Νεστορίου μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα, χθες, όταν λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως στα χωριά Κρανοχώρι και Πτελέα. Εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων έχουν προσβληθεί οι πηγές που τροφοδοτούν με νερό ύδρευσης τους παραπάνω οικισμούς, με αποτέλεσμα το νερό να έχει κριθεί ακατάλληλο.

Ο δήμος Νεστορίου, με σημερινή του ανακοίνωση, καλεί τους κατοίκους του Νεστορίου του Κρανοχωρίου και της Πτελέας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τον Δήμο.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». Όπως ανέφερε, «έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος». Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».

Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο κ. Γκοσλιόπουλος.

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και ορισμένοι κτηνοτρόφοι, που ετοιμάζονταν να μετακινήσουν τα ζώα τους από το βουνό στα πιο πεδινά σημεία. Ο δήμαρχος είπε ότι «ορισμένα κοπάδια βοοειδών έχουν αποκλειστεί στις όχθες του πλημμυρισμένων χειμάρρων του Γράμμου, μην μπορώντας να μετακινηθούν».

Τέλος, η υπερχείλιση του ποταμού Αλιάκμονα στην Καστοριά έχει πλημμυρίσει γεωργικές εκτάσεις στην Πτελέα και το Κρανοχώρι, χωρίς να έχουν προξενήσει ακόμη σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα φαινόμενα πλημμυρών γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Κωσταντίνο Βύζα, παρατηρούνται στη Νεάπολη Κοζάνης, στην περιοχή της Εορδαίας, αλλά και σε ορισμένα σημεία στον κάμπο του Αμυνταίου, στη Φλώρινα.