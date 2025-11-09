Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό βύθισε στο σκοτάδι χιλιάδες κατοίκους της Καστοριάς το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Αρχικά, η μαζική διακοπή ρεύματος, που σημειώθηκε περίπου στη 1:00 π.μ. και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες, αποδόθηκε σε σοβαρή τεχνική βλάβη στον υποσταθμό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πραγματικός υπαίτιος ήταν ένα πετροκούναβο. Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που επιχείρησαν να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη βλάβη στον υποσταθμό του Δισπηλιού, διαπίστωσαν ότι το μικρό θηλαστικό είχε εισέλθει στον χώρο και προκάλεσε βραχυκύκλωμα, έρχοντας σε επαφή με κρίσιμο τμήμα του ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Τέλος, το άτυχο ζώο υπέστη ηλεκτροπληξία, ενώ ο υποσταθμός τέθηκε εκτός λειτουργίας, προκαλώντας blackout στην πόλη του Άργους Ορεστικού και σε δεκάδες χωριά των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού.